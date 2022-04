¿Cómo va la investigación por el atentado en el sur de Bogotá? ¿Comparten ustedes la hipótesis de que fue perpetrado por las disidencias?



La experiencia nos indica que estas acciones criminales debemos abordarlas de manera integral y articulando capacidades, como lo hicimos al esclarecer atentados como el de la Brigada 30 y el atentando al Presidente de la República, en Cúcuta.



Es así como activamos una cápsula investigativa de la que hacen parte fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, analistas y Policía Judicial de la Policía Nacional y el CTI. Este equipo avanza en la recopilación de material de prueba y evidencia técnica, y lo que hemos obtenido se ha sometido a una estricta verificación para tener realidades que nos ayuden a avanzar.



Vamos por muy buen camino y pronto le daremos una respuesta al país. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, entre estas la autoría de las disidencias del frente 33 de las Farc. Sin embargo, antes de dar credibilidad a un comunicado o cualquier manifestación de esta estructura tenemos que soportarla con elementos de prueba.



¿Tiene información de las intenciones de ilegales para cometer otras acciones violentas en la ciudad?



Bogotá como centro de poder siempre ha sido un blanco de la criminalidad, en especial en época electoral, cuando las organizaciones terroristas quieren demostrar una supuesta fortaleza armada. Ya lo habíamos advertido, el Eln tiene en marcha un plan denominado ‘Despedida de Duque’ con el cual pretende, a través de atentados y radicalización violenta de diferentes sectores, crear un ambiente de desestabilización.

De lo que hablo está soportado en lo que hemos encontrado en dispositivos electrónicos. Nuestra labor investigativa y el trabajo conjunto con la Fuerza Pública ha permitido evitar mucho, pero el terrorista y el delincuente son cobardes y parapetados; se esconden y buscan cualquier medio para hacer daño.



Así que estamos plenamente activos porque estas intenciones terroristas son también de los grupos de disidencias que, en los últimos días, han arreciado los ataques en el país.



Un operativo militar en el Putumayo, que dejó 11 personas muertas, ha generado mucha controversia por las versiones encontradas de que eran civiles que se encontraban en una fiesta. ¿Qué ha logrado esclarecer la Fiscalía?



Desde el inicio dispuse que la indagación se conociera por dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo de la Delegada para la Seguridad Territorial, la Seccional de Putumayo y nuestra Unidad Especial de Investigación.



Esta última ha mostrado resultados destacables, entre otras materias, frente a los homicidios cometidos en contra de líderes sociales. El director de la Unidad ha liderado la atención de los familiares de las víctimas. La ciudadanía puede estar segura de que avanzaremos sin pausa con el fin de llegar a la verdad de lo ocurrido.



¿Qué desarrollo tiene la investigación por la fuga de ‘Matamba’?

La Fiscalía, en tiempo récord, logró la captura en flagrancia del funcionario del Inpec comprometido en estos hechos, a quien le imputamos los delitos de favorecimiento de fuga agravado y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y un juez lo envió a la cárcel.



Seguimos con la identificación y recolección de elementos materiales probatorios, para lograr la judicialización del resto de los partícipes en estos hechos. Si de algo estamos seguros es de que este funcionario no actuó solo.

¿La Fiscalía tiene investigaciones sobre supuestos fraudes en materia electoral?

Como lo he expresado en varios escenarios, esta Fiscalía cuenta con una estrategia integral de investigación para los delitos ocurridos en el marco de las elecciones del presente año.



Tenemos un equipo especializado que aborda las conductas punibles que, de una u otra manera, afectan el proceso democrático, que van más allá de los delitos relacionados con la típica corrupción electoral. Este equipo nos ha permitido responder en tiempo real y de forma permanente a las noticias criminales generadas en esta materia.



Sobre las denuncias de fraude con ocasión del conteo y reconteo de votos, hay que ser muy cautelosos. Se debe esperar la finalización del proceso de escrutinio, con miras a determinar si se presentó alteración de los resultados electorales, así como la información consolidada de la Registraduría. La confianza en nuestros jueces durante el proceso de escrutinio es esencial. Solo después de esta labor podremos entrar a determinar si se configuraron conductas punibles, más allá de las fallas humanas que se hayan presentado, que desde luego no son, por sí mismas, suficientes para el ejercicio de la acción penal.



¿Hay alguna evidencia real sobre el riesgo de una interferencia extranjera en las elecciones?



La Fiscalía, por el momento, no cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita sostener tal hipótesis.



¿Qué detalles tiene de la captura de un ruso vinculado a delitos?



Esta investigación se inició en octubre de 2020 con labores que permitieron obtener información sobre una posible red dedicada a la transferencia de activos no consentida y que estaría conformada por ciudadanos rusos y colombianos.



Así desplegamos acciones investigativas que permiten inferir la existencia de una estructura criminal. Esta red presuntamente estaría liderada por siete personas: una de ellas, un ciudadano de origen ruso, y seis colombianas, quienes, desde mediados de 2020, lograron consolidar esta actividad en Colombia, y al parecer se extendió a países como México y Serbia, teniendo como visión su expansión a Argentina, El Salvador, Perú y EE. UU. A los capturados les imputamos transferencia no consentida de activos agravada, acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía ya aclaró que la fiscal Angélica Monsalve sigue con el caso de los Ríos Velilla, pero se han conocido grabaciones muy graves en las que aparecen Rodrigo Noguera, una exfiscal y referencias al exfiscal Martínez Neira. ¿Qué va a pasar con ese tema?

En efecto, ya se dieron las explicaciones del caso sobre la reubicación de la doctora Monsalve, que es un trámite administrativo por necesidades del servicio, soportado en virtud de las facultades previstas en el artículo 251 de la Constitución y la necesidad de contar con presencia institucional de la entidad en todos los rincones del país.



En mi administración se respeta la autonomía e independencia de los fiscales en el impulso de las investigaciones y la decisión de los casos. Como ya se informó, la doctora Monsalve conservará el conocimiento de los casos en los que se haya solicitado formulación de imputación, así como los procesos que, por su relevancia, complejidad y la experiencia de la funcionaria, deban mantenerse bajo su conocimiento.



No se trata de uno sino de varios casos, y nuestro interés no es otro que mantener la continuidad en las investigaciones. Esto incluye, por supuesto, el caso de los señores Ríos Velilla, frente al cual la fiscal Monsalve está plenamente facultada para formular la imputación respectiva, si así lo considera procedente. El Fiscal General de la Nación no interfiere en esta ni en ninguna decisión de sus fiscales y, por supuesto, rechaza cualquier presión externa que puede presentarse frente a ellos.



Frente a la crítica de que muchos procesos se quedan estancados y las sentencias son muy demoradas, ¿usted qué responde?



La Fiscalía le ha respondido al país en estos dos años con tasas de esclarecimiento muy positivas para los principales delitos que afectan a los ciudadanos: feminicidio, 94,03 por ciento; homicidio múltiple, 87,43 por ciento, y afectaciones contra defensores de derechos humanos, 68,82 por ciento.



La Fiscalía hace su tarea de esclarecer inicialmente los delitos, pero es bueno recordar que no es responsable de que por culpa de un sistema normativo ineficaz tengamos procesos cuyas sentencias pueden demorarse hasta 15 años en algunos casos. La Fiscalía no es juez, no emite sentencias, nuestra misión es investigar y aportar los elementos para que los jueces impartan justicia. La terminación anticipada de procesos es una herramienta que he privilegiado e incentivado en mi administración y se deriva de la Ley 906 de 1994.



¿Cuál es el propósito de sus reuniones con fiscales de Centroamérica que cumplirá esta semana?



Son varios propósitos enmarcados en la cooperación judicial y la lucha contra el crimen transnacional. Conversaremos sobre estrategias de investigación y judicialización de tráfico de migrantes y trata de personas transnacional.



Revisaremos nuestros avances en la lucha contra narcotráfico y lavado de activos, y formas de combatir estos delitos. Costa Rica, Panamá y República Dominicana hacen parte de rutas de migrantes que pasan por Colombia para llegar a Estados Unidos.



La idea es seguir avanzando en la implementación de hojas de ruta de actos urgentes e investigaciones estructurales conjuntas de estos delitos.



¿Qué esperan en temas de colaboración en la lucha contra el narcotráfico?

Esperamos continuar cooperando en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Fiscalía tenemos resultados generados en Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Hemos logrado 43 impactos al narcotráfico, 124 capturas e incautaciones de 29 toneladas de clorhidrato de cocaína. Aumentar el intercambio de información y labores conjuntas permitirán mejores resultados.

Colombia es paso de miles de migrantes ilegales con destino a Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar este fenómeno?



La Fiscalía se encarga de investigar y judicializar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, no solo la migración ilegal. Hemos generado herramientas para combatir este fenómeno. La primera es una hoja de ruta sobre actos urgentes cuyo objetivo es establecer un protocolo entre los países, que viabilice la remisión e intercambio de información y datos obtenidos en el marco de las investigaciones adelantadas, para que puedan ejecutarse actos urgentes de manera ágil y oportuna. La segunda hoja de ruta busca desarticular conjunta y simultáneamente las estructuras criminales de mayor impacto, dedicadas al fenómeno. Esta coordinación transnacional nos permitirá desarticular organizaciones criminales y judicializar a los involucrados.



En agosto del año pasado usted asistió a una cumbre de fiscales en Panamá, ¿qué desarrollos ha tenido ese encuentro?



Luego de la Cumbre de Panamá, lideré la Cumbre de Cartagena de octubre del año pasado, donde tuvimos logros importantes. Se contó con la participación de fiscales, procuradores y representantes de 13 países de la región y se adoptó la ‘Declaración contra el tráfico de migrantes y su relación con las finanzas criminales como estrategias regionales de las Fiscalías Generales y/o Ministerios Públicos’.



En ella se estableció la necesidad de desarrollar estrategias regionales para facilitar el impulso de las investigaciones de carácter transnacional, mediante el uso de mecanismos de cooperación jurídica internacional aprovechando las redes existentes para optimizar los tiempos de respuesta en la investigación y judicialización de delitos relacionados con el tráfico de migrantes.



Luego tuvimos un tercer encuentro en Guatemala, en febrero de este año, donde se aprobó por parte de los países la posibilidad de utilizar las dos hojas de ruta propuestas y que estamos usando en Colombia.

