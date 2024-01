Fiscal le responde a jefe de la SAE sobre cifra de bienes incautados por extinción

En una rueda de prensa que entregó a medios de comunicación, este martes el fiscal Francisco Barbosa Delgado reaccionó ante las palabras del presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, sobre la cifra de incautaciones a redes ilegales en los últimos cuatro años.



(Puede leer la entrevista: SAE citará a asamblea para legalizar el traspaso de Drogas La Rebaja al Minsalud)

El jefe de la Sociedad de Activos Especiales reveló en entrevista con EL TIEMPO que Drogas La Rebaja pasará a ser administrada por el Ministerio de Salud, y además se mostró preocupado por las afirmaciones que ha hecho el Fiscal General respecto a los billones incautados en procesos por extinción de dominio.



Ante ello, Barbosa respondió diciendo que "la valoración o estimación la hace la Fiscalía, pero salir a decir que les parece que es menos valor me preocuparía muchísimo porque entonces están estimando los bienes por menos valor, y esto generaría una preocupación desde el punto de vista de pérdida de recursos".



(Puede ver: Poderoso senador enredado en caso de corrupción ya está en juicio por otros delitos)

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Rojas, presidente de la SAE, en reunión en Manaure, La Guajira. Foto: SAE

En ese sentido, la cabeza del ente acusador "llamó la atención a que de nuevo conversen con la delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía para que vean qué ha pasado con esos 30.1 billones de pesos".



Y resaltó que ha estado recorriendo el país, donde ha entregado a cada mandatario el número de bienes incautados para que vayan a la SAE y así entreguen los predios para el beneficio de las comunidades.



(Puede ver: Consumo de droga en los parques, primer pulso entre Gobierno y nuevos alcaldes)

Facebook Twitter Linkedin

Bienes incautados. Foto: Fiscalía General de la Nación

Barbosa añadió: "dejar a los gobernadores y alcaldes sin información, y manejar la información de la SAE como si fuera una especie de caja negra, sin orden, obviamente le causa daño no solamente al país, sino a la labor de la Fiscalía".

¿Qué dijo el presidente de la SAE?

En diálogo con este diario, Daniel Rojas resaltó que las mesas de trabajo que ha adelantado en los últimos meses con las directoras de la Fiscalía Luz Ángela Bahamón y Liliana Donado, expertas en finanzas criminales y extinción de dominio, es positivo.



No obstante, indicó que le "causa cierta curiosidad que públicamente el Fiscal General diga que durante su periodo se han incautado activos por el orden de 30 billones de pesos, y que son alrededor de 30.000 activos".



(Le sugerimos: El dragoneante señalado de montar una 'olla de estupefacientes' en la cárcel La Picota)

Facebook Twitter Linkedin

Bien en extinción de dominio por la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Para Rojas, "en las actas que tenemos en los operativos con la Fiscalía y en las mesas con ellos; esas cifras no son, no sé de dónde las sacará el Fiscal, no sé quién se las dirá, cuál será el motivo para decir una cifra tan abultada como 30 billones de pesos".



Por último, a su salida del foro organizado en Bogotá por la revista Semana Francisco Barbosa resaltó que sigue recorriendo las regiones para hablar de seguridad con los mandatarios locales, y resaltó que respecto a la elección de Fiscal General se debe dejar trabajar a las instituciones.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: