La vicepresidenta Francia Márquez ha seguido advirtiendo sobre la grave situación de seguridad en la que está y este jueves, a través de mensajes de Twitter, le dijo al fiscal general Francisco Barbosa que desde enero no tiene información sobre la investigación por el intento de atentado que vivió en Cauca.



"Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida", puntualizó.

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

En respuesta, durante su rendición de cuentas en Medellín, Barbosa reiteró lo que ya había dicho en un foro el martes, en el sentido de que no es labor de la Fiscalía garantizar la seguridad de personas.



De acuerdo con Barbosa, Márquez fue a la Fiscalía para informar que “el Gobierno nacional no le garantizaba su seguridad”, añadió que la Vicepresidente les comentó que ni la Policía ni la UNP garantizaban su seguridad.



“Me tocó decirle que ella era la vicepresidenta de Colombia, que fuera y les contara a ellos", señaló Barbosa en la rendición de cuentas, en la que reiteró el compromiso del ente investigador en el esclarecimiento de delitos y afirmó que están en marcha las actividades investigativas sobre el intento de atentado contra Márquez.



Ese episodio se presentó a comienzos de año, cuando se descrubrieron 8 kilos de explosivos que habían sido puestos en la carretera que lleva a la casa de la Vicepresidente en la vereda Yolombó, en Suárez, Cauca.

