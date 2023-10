Fiscal Barbosa dice que presidente Petro fue impreciso al hablar de compulsa de copias

En la mañana de este miércoles, el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, se refirió a la compulsa de copias que envió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que analice si hay méritos para investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta entrada irregular de dineros a su campaña.



(Puede leer: Caso Nicolás Petro: Fiscalía pide indagar si presidente Gustavo Petro cometió delitos)

Las palabras las dio en Bogotá al finalizar un evento organizado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, relacionado a los derechos humanos. A su salida del hotel Grand Hyatt, Barbosa enfatizó que él no es el fiscal del caso contra Nicolás Petro por el cual se compulsaron copias.



"Yo no soy el fiscal del caso, el fiscal general no compulsa copias a la Comisión de Acusaciones, es una decisión del fiscal autónomo e independiente que lo hace porque le compete que cuando haya un posible hecho constitutivo de delito, envíe al competente", explicó el jefe del ente acusador.



(Puede ver: Corte Suprema ya recibió compulsa de la Fiscalía por caso de Nicolás Petro)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro. Foto: Ricardo Maldonado. EFE - Instagram: @nicolaspetrob

Según él, hace cuatro años la Fiscalía, cuando había otro presidente de la República, "yo públicamente compulsé una investigación donde aparecía una supuesta voz de una persona hablando de una campaña, y yo lo compulsé a la Comisión de Acusaciones. Mal haría la Fiscalía en retener investigaciones de aforados".



En esa línea, resaltó que el presidente de la República, Gustavo Petro, "fue impreciso al decir que yo había compulsado, porque si se revisa muy bien la actuación, no tengo ningún tipo de decisión al particular", dejando claro que no se puede hablar de "un golpe a la Constitución", como lo hizo el jefe de Estado en su cuenta de X.



(Le dejamos: Defensa del presidente Gustavo Petro citó a Nicolás Petro a declarar)

El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Days Vásquez. Foto: Archivo particular.

Es de recordar que esta compulsa se dio dentro de la investigación que se adelanta contra el exdiputado Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso por el cual fue llamado a juicio ante un juzgado de Barranquilla. Ese oficio a la Comisión de Investigación y Acusación tiene que ver con que supuestamente, el presidente Petro sabía de entradas irregulares de dinero a su campaña.



Ante la pregunta de si vienen más capturas de personas cercanas a Nicolás Petro y Day Vásquez -fase que se conoció que iba a adelantar la Fiscalía cuando ambos fueron detenidos-, Barbosa comentó que no tiene conocimiento de cómo van esas diligencias.



Juan Diego Torres y Carlos López

Redacción Justicia

​En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: