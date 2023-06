En la tarde de este jueves, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió en una rueda de prensa al caso de la jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, y su exniñera, Marelbys Meza.



"Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza; y de la señora Fabiola", dijo el fiscal.



Laura Sarabia, funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro denunció a comienzos de este año que le fue robado de su casa un maletín con cerca de 4.000 dólares, y posterior a ello, su exniñera denunció que fue señalada de ese hurto, a lo que fue llevada a una prueba de polígrafo a un sótano de un edificio aledaño a la Casa de Nariño.

Marelbys Meza, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Archivo EL TIEMPO

En ese sentido, Barbosa dijo esta tarde que el 30 de enero de este año en la Dijín de la Policía utilizaron un informe ilegal para adelantar dicha labor de interceptación, y que en ese documento se dijo que Meza fue la cocinera de alias Siopas, entonces cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) 'clan del Golfo'. "El único propósito era escuchar a estas dos personas (Marelbys y Fabiola (alias La Madrina)", concluyó el fiscal.

En Vivo: Fiscal general habla en rueda de prensa Desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, el fiscal general, Francisco Barbosa, dio una rueda de prensa este 1 de junio para referirse a un tema de connotación nacional. Foto:

El informe ilegal fue autorizado por un investigador de la Dijín, un caso por el que en los próximos días serán llamados a imputación e interrogatorio varios de los implicados, entre ellos Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, pues para el fiscal es sumamente grave para el país que hayan vuelto a la exniñera de Sarabia como "alias La cocinera", de quien dijeron que vivía en el corregimiento de Tagachí, en Chocó.



Por su parte, la vicefiscal Martha Mancera dijo que "quien era la dueña del dinero era la señora Laura, por eso es importante no perder de vista que esta investigación se inició por el patrimonio económico, por supuesto que ella tendrá que rendir interrogatorio e informarle a la Fiscalía cuáles fueron los actos propios que determinó, si hizo o no el llamado para el polígrafo, y si ella tuvo algo que ver con relación a la determinación de las interceptaciones. Vuelvo y lo repito, hasta ahora estamos haciendo los análisis pero no perdamos de vista que se trata de un delito contra el patrimonio económico, no contra la seguridad nacional".

La Fiscalía General adelanta inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. foto: 30/05/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Después nuevamente tomó la palabra el fiscal Barbosa para indicar que "volvieron miembros del 'clan del Golfo' a dos personas para escucharlas ilegalmente en Colombia, ¿ustedes se pueden imaginar estas prácticas en Colombia?", añadiendo que esto es una burla a la administración de justicia, pues se utilizó un informe falso para sacar datos sobre el caso del hurto.



En este caso, el martes agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron a hacer una inspección al edificio en el que a Meza le hicieron la prueba de polígrafo, la cual no había sido ordenada por la fiscal de la Unidad de Hurtos a cargo de investigar el robo a Sarabia.



Con todo esto, "la pregunta es dónde está la seguridad nacional en el robo de un maletín en la casa de una persona", dijo el fiscal, mientras que a su paso se explicó que para la inspección

se solicitó a un juez levantar la reserva de la información recolectada en la prueba de polígrafo, pedido que fue aceptado y por eso se fue al Edificio Galán.



En el capítulo disciplinario, la Procuraduría General de la Nación ya le abrió una indagación previa a la jefa de gabinete y funcionarios por determinar del Palacio de Nariño, con el objetivo de saber



"Abrimos indagación para determinar cuáles son los hechos que podrían originar falta disciplinaria, y abrimos indagación por la situación planteada contra la jefa de Gabinete y contra más personas indeterminadas que, de acuerdo con las pruebas que estamos recaudando, determinemos que podrían estar involucradas", dijo la procuradora general, Margarita Cabello.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

