Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación, volvió a referirse este viernes al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.



En una rueda de prensa para medios en Bogotá, el jefe del ente acusador le contestó a EL TIEMPO sobre la supuesta denuncia que llegó a la entidad por cuenta de un escándalo de corrupción en una cárcel del país, la cual Rueda manifestó haber documentado.



El antecedente es que en declaraciones a Caracol Radio, el comisionado explicó que al parecer un interno les habría pagado 120 millones de pesos a algunos abogados para conseguir un cambio de cárcel.

Ante esto, el fiscal general contestó este viernes que "como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país, no ha presentado ninguna denuncia". De hecho, dio a conocer que como funcionario ha sido citado en dos oportunidades al búnker de la Fiscalía, dejando claro que "es un deber de los funcionarios cumplir con las normas cuando los citan".



En efecto, al comisionado lo han llamado a declarar sobre presuntas irregularidades en la 'paz total', pues supuestamente abogados estarían ofreciendo beneficios a narcotraficantes a cambio de dinero. En este proceso también ha sido convocado para que dé sus declaraciones el hermano del presidente, Juan Fernando Petro.



Las palabras del fiscal general se dan luego de que aseguró que él no tiene ninguna interlocución con Rueda, y que solo se entiende para los asuntos del país con el jefe de Estado, con quien lleva una buena relación.



Sumado a ello, le contó a EL TIEMPO que en Palacio hay "ruedas sueltas" que estarían obstaculizando la labor del Gobierno Nacional, por lo que está ayudándole al mandatario.



"Le estoy ayudando para que le vaya bien y si tengo que advertirle cosas, lo haré. Eso lo aprendí cuando estuve año y medio en la Casa de Nariño como consejero presidencial. Normalmente un presidente necesita de otras visiones para completar su visión de lo que ocurre. Quiero que el Presidente acierte", detalló Barbosa en la entrevista.



Por otro lado, a su salida del evento con autoridades para el apoyo a fiscales que luchan contra el tráfico de drogas, el jefe del ente acusador también se refirió a la investigación contra Nicolás Petro, por varios millones de pesos que habría recibido para la campaña de su papá, el hoy presidente Gustavo Petro. Así como a los disturbios presentados en San Vicente del Caguán.



"Vamos a actuar de forma responsable, no habrá ningún tipo de preocupación para el Presidente de la República en tanto que la Fiscalía actuará con total objetividad, garantía del debido proceso y sin linchamiento de ningún tipo”, concluyó el fiscal.



