En el calendario judicial previsto por las autoridades, el nombre de Luz Fabiola Rubiano sobresale porque en 12 días está llamada a presentarse ante un juzgado de Bogotá, para responder por los insultos racistas que lanzó contra la vicepresidenta Francia Márquez en plena marcha contra el Gobierno Nacional.



La situación, que se dio el 26 de septiembre, en el centro de la capital, la tiene al borde de ser imputada por un caso que es solo la punta del iceberg de todo un capítulo de discriminación racial a lo largo de la historia del país.



Con dicho problema, que de fondo tiene aristas en materia de política, educación y cultura, en el ámbito jurídico en los últimos meses las denuncias por hostigamiento y actos de discriminación aumentaron, a pesar de que en el histórico de procesos que se abrieron en la justicia ordinaria no se ha llegado a mayores consecuencias.



Así lo reflejan los datos de la Fiscalía General de la Nación conocidos por EL TIEMPO, los cuales permiten entender, por un lado, que la cantidad de procesos que se han radicado en los últimos tres años, por los delitos en mención, está disparada, siendo la cifra de 2022 –que tiene como antecedente la precandidatura de Francia Márquez a la Presidencia de la República y su actual cargo– la más alta.



En efecto, el ente acusador ha contabilizado entre 2020 y lo que va del año 2.006 noticias criminales que les han llegado a distintas fiscalías, por los delitos de actos de discriminación, actos de discriminación racial (este se da en el marco del conflicto armado) y hostigamiento. De dichos procesos, 280 corresponden a 2020, 583 se presentaron el año pasado y 1.143 denuncias son de lo que va de 2022.

¿Cuántos casos llegan a juicio?

En los datos más recientes respecto al primer delito relacionado, en enero hubo 45 denuncias; en marzo, 76; en agosto, 98, y en octubre, ya con el proceso contra Luz Fabiola, se abrieron 101 noticias criminales.



Según Carlos Hernán Escobar, abogado de la vicepresidenta, estas cifras pueden interpretarse bajo el entendido de que la visibilidad que tuvo el caso de su cliente, y la demostración de que las agresiones pueden ser castigadas, terminó en un efecto en el que otras personas decidieron alzar la voz.



Por otro lado, en el caso de Francia Márquez, para Rudy Amanda Hurtado, directora del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, su llegada al poder “hizo que el racista salga a defender su privilegio como persona blanca, de cómo una persona que es del lado de los ‘derrotados históricos’ hoy está en este lugar”.



Sin embargo, pese a la avalancha de denuncias, la mayoría de procesados no han pasado a juicio. De hecho, por el delito de actos de discriminación, que abarca también ofensas por razón de la raza, nacionalidad, orientación sexual y discapacidad, desde 2012 solo seis casos llegaron a esa instancia, y cinco se fueron a ejecución de penas.



Ese panorama es similar al delito de actos de discriminación racial, ya que por este solo una persona fue a juicio en 2015, y otra fue investigada en 2017. La mayoría de procesos permanecieron en indagación preliminar o fueron querellables.

Miradas jurídicas

Luz Fabiola Rubiano de Fonseca fue llamada a imputación. Foto: Suministrada por autoridades.

Ante la cantidad de casos en etapa preliminar, Hugo Tovar, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, le dijo a EL TIEMPO que el reto de la entidad está en probar la ocurrencia de estas conductas y lograr su exitosa judicialización.



Señaló que “la manera en que está construido el delito de actos de discriminación en el Código Penal representa un desafío para los operadores judiciales al momento de recepcionar una denuncia y saber qué delito registrar, y también al momento de investigar, porque lleva a plantear recurrentemente la duda de si el caso que se está investigando es o no un acto de discriminación”.



Para ahondar en ello, remarcó que dicho delito (artículo 134A) está en el Código dentro del apartado de los que atentan contra la vida y la integridad personal, y “esta ubicación es problemática porque significa que el bien jurídico protegido es la vida y la integridad personal, entonces parece que, en principio, no hay relación entre esos bienes que se pretenden proteger y lo que está contenido en el delito”.



Pese a ello, el director Tovar resaltó que la entidad viene trabajando en el fortalecimiento de vínculos en los territorios con líderes y lideresas sociales, que permitan una visión más integradora en materia penal.



La mirada del abogado de la vicepresidenta fue enfocada a que la intención del legislador fue castigar todo tipo de actos raciales, “pero la redacción del tipo penal es un poco compleja, ya que no cualquier discurso de odio racial logra adecuarse a ello”.



No obstante, subrayó que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, desde su Sala Penal, han trazado la línea para asumir estos casos.



"Si somos una sociedad racista, pues los operadores de justicia tienen un lente racista a la hora de hacer las actuaciones a las que den lugar las denuncias". FACEBOOK

Para Rudy Amanda Hurtado está claro que el racismo no se elimina con una condena, pues cree que es una cuestión mucho más profunda.



Sin embargo, anotó que en “la Fiscalía las investigaciones no avanzan porque son el reflejo de lo que somos socialmente. Si somos una sociedad racista, pues los operadores de justicia tienen un lente racista a la hora de hacer las actuaciones a las que den lugar las denuncias”.

La solución va más allá

Detrás de cada denuncia hay una persona que pide justicia porque pasó por actos similares a los que vivió la vicepresidenta, quien viene de conciliar con Marbelle, Miguel Polo Polo y otras personas precisamente por fuertes comentarios hacia ella durante la campaña presidencial, los cuales terminaron en retractaciones.



Su posición esta vez es que tras la investigación de oficio que abrió la Fiscalía contra Luz Fabiola Rubiano, la justicia haga todo para procesarla, pues se dio cuenta de que las agresiones no cesaron en los últimos días.



Sumado a ello, en el historial de casos que fueron denunciados ampliamente en medios también aparece, por ejemplo, el diputado antioqueño que dijo que invertir en Chocó era, prácticamente, algo perdido.



Para frenar tales actos, la directora Hurtado dijo que desde el Gobierno debe estar la responsabilidad de fomentar políticas antirracistas que generen mayor capacidad en las comunidades, con “salud, vivienda digna, vías, es decir que podamos ejercer nuestras condiciones básicas materiales de existencia”.



Eso se logra, según ella, con pedagogía en las escuelas y universidades, en las que se debería enseñar la historia del pueblo negro, ya que hasta ahora solo se suele mostrar a la gente esclavizada, pero no el pasado “glorioso y revolucionario del cimarronaje” en el que se hablaban varias lenguas africanas.



Para dar solución a la problemática jurídica, la Fiscalía apunta a que en su direccionamiento estratégico esté muy presente el trabajo en territorio con un enfoque diferencial. Mientras que la directora subrayó que, en medio de la oleada de denuncias de este año, se debe hacer una revisión en todos los ámbitos, pues cree que por ahora la sociedad está atravesada por jerarquías y una clasificación racial en la que se dice que las vidas de las personas negras importan menos.



Ahora, en el caso concreto de la vicepresidenta, en el que la solicitud de imputación contra la mujer procesada está programada para el 25 de noviembre, a las 2 de la tarde, el abogado Carlos Hernán Escobar concluyó que el delito que a su consideración prevalece más es el de hostigamiento, ya que jurídicamente habla de “promover o instigar actos de odio”, y que el cargo que ella tiene en el Gobierno Nacional no disminuye la posibilidad de ser víctima de actos de discriminación racial.



CARLOS ALBERTO LÓPEZ BENAVIDES

JUSTICIA

