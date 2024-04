'Fracasará la Fiscalía en probar lo que no ocurrió': habla abogado de Álvaro Uribe

Jaime Granados, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice que no descarta acudir a instancias internacionales en este expediente en contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Por esos dos delitos, esta semana la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al también exsenador, quien ha manifestado que es inocente. En entrevista con EL TIEMPO, Granados expone sus puntos de vista frente al proceso.

¿Cuál es su postura frente a que la Fiscalía pidió dos veces la preclusión a favor de Uribe, y ahora lo acusará?



La noticia causa un profundo dolor por tratarse de la figura histórica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sea sometido a un debate de un juicio por primera vez en la historia luego del dictador Rojas Pinilla, es algo que no se compadece con su estatura histórica y con la realidad del proceso, pero como eso es una decisión autónoma de un órgano constitucional como la Fiscalía, tenemos que acatarla y por supuesto que la vamos a combatir jurídicamente, porque el escenario que se avecina ahora con la acusación y juicio permite que, manteniéndose incólume la presunción de inocencia del expresidente Uribe, podamos una a una de las afirmaciones de la Fiscalía, sin estar obligados a ellos, a refutarlas.

El fiscal Gilberto Iván Villarreal y el expresidente Álvaro Uribe. Foto:Archivo particular Compartir

La Fiscalía tomó el pedregoso camino de intentar probar algo en lo que va a fracasar sin ninguna duda, porque la Fiscalía no puede probar lo que no ocurrió.

Además, la Fiscalía tomó el pedregoso camino de intentar probar algo en lo que va a fracasar sin ninguna duda, porque la Fiscalía no puede probar lo que no ocurrió. Así que recogemos ese desafío y vamos a tener en un proceso adversarial, de corte acusatorio, la oportunidad públicamente de que quede clara la infamia que se ha cometido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Abogado, ¿planteará alguna nulidad a la acusación?

Ya hemos hecho una discusión importante poniendo de presente en los ámbitos que correspondían, pero la oportunidad procesal para dar los debates es ahora a partir de la acusación. Todo tiene en el sistema acusatorio un momento, y además ustedes entenderán que serán preclusivas las oportunidades conforme al sistema, y lo que no se plantee en esta audiencia de acusación luego no podrá volverse a plantear.

Así que desde ahora no voy a señalar cuál será la postura de la defensa porque sería anticipar el debate, por respeto a la juez y a las partes no voy a anticipar el debate en los medios, para eso serán las audiencias. Pero ciertamente lo que debe quedar claro es que no vamos a dejar pasar ninguna herramienta jurídica nacional e internacional en defensa de los derechos del expresidente.

Álvaro Uribe en la indagatoria con magistrado de la Corte Suprema Foto:Diego Menjura/Comunicaciones Corte Suprema de Justicia Compartir

Es decir, ¿no descarta instancias internacionales?

Ninguna, ni nacionales ni internacionales. Obviamente tenemos que empezar por el comienzo, y es el escenario natural de a quien le corresponde presidir la audiencia de los días 17 y 24 de mayo con el mecanismo que disponga la juez, me imagino que será virtual. Estaremos sujetos a lo que disponga. Otra cosa es el escenario del debate en las audiencias, cubiertas públicamente al máximo grado posible, con la mayor vigilancia ciudadana e incluso internacional, que será bienvenida.

¿Le generó ruido que con el cambio de Fiscal General, ahora se decida acusar?

No es tanto el cambio de administración, que es muy reciente, porque finalmente el fiscal que toma la decisión -que hay que asumir que es autónomo e independiente- era el mismo que había llegado al caso en enero cuando renunció el fiscal Palencia y el impedimento del fiscal en su reemplazo, el doctor Salcedo. Entonces la llegada del doctor Villarreal, que es de la anterior administración, se debe a lo que digan las evidencias de acuerdo con el principio de objetividad.

Para mí el problema no es que haya habido o no una transición en la dirección de la Fiscalía, lo que me llama la atención es que no conocemos qué evidencias nuevas surgieron en ese tránsito de enero al 9 de abril, y que llevaron a que a las 10:30 de la mañana el fiscal radicara un escrito de acusación. Porque de lo que había antes, dos fiscales que lo antecedieron de su mismo rango, tres procuradores que han intervenido, han conceptuado que no hay mérito sino para precluir. Y entonces si esa Fiscalía, con la información que reposaba en ellos había concluido, y hasta lo que sabemos no hay nada nuevo que cambie esa situación, pues sorprende el cambio de posición, absolutamente radical.

Usted podrá observar que en el escrito de acusación la Fiscalía toma partido por el rol de determinación de Álvaro Uribe Vélez al abogado Diego Cadena con dolo directo. Ese es un giro absoluto y será la Fiscalía la que tenga que probar en un juicio oral eso, por eso he anunciado sin ningún tomar que fracasará la Fiscalía en probar lo que no ocurrió, porque sabemos que al final del día lo que encuentren es que el expresidente no hizo nada.

Diego Cadena. Foto:EL TIEMPO Compartir

Hay un elemento clave y es la grabación del reloj con el que se grabó a Cadena. Las víctimas dicen que la entregarán en el juicio...

La Fiscalía pudo investigar hasta las 10:30 del 9 de abril, en adelante feneció. Ahora bien, las representaciones de quien termine siendo víctima reconocida hasta ahora son provisionales, podrá y deberá hacer el descubrimiento probatorio de los elementos que tenga en su poder, porque o sino después no lo podrá hacer.

Y la defensa tendrá la oportunidad posterior hasta el momento que se instale la preparatoria. Eso no significa que si en poder de las víctimas había elementos de prueba que deliberadamente ocultaron a la Fiscalía en el trámite hasta ahora, eso no pueda de pronto constituir un delito de ocultamiento de elementos materiales probatorios, ojo, además es un acto desleal con la administración de justicia.

Quiero decirlo de manera categórica, no es que yo lo diga, soy un simple abogado, pero el debate lo hacemos entre iguales: algo que es muy cierto es que una vez logre reconocerse la calidad de víctima de quien lo alegue, rige el principio de limitación de la intervención de los representantes de esas alegadas víctimas, que no puede superar el número de acusados. Por tanto si hay un solo acusado, el número de representantes de víctimas solo podrá ser uno, ¿quién? El que se ponga de acuerdo o el que decida la juez, es un tema pacífico y claro en nuestra jurisprudencia. Veremos ese debate en la audiencia de acusación.

¿Qué le ha manifestado Uribe ante este hecho de ser el primer expresidente en ir a juicio?

El expresidente ha dado su apreciación públicamente de la génesis política de este proceso y lo que conlleva, no soy quién para entrar en ese debate. Desde el punto de vista de la defensa técnica, tengo que decir que haremos una muy vigorosa defensa para poder -aunque no estemos obligados a probar nada porque se presume la inocencia- refutar las afirmaciones contenidas en el escrito de acusación y en lo que la Fiscalía quiera llevar. La lógica dice que no podrá jamás probarse lo que no ha ocurrido.

Abogado, el proceso prescribe el 8 de octubre de 2025…

La indagatoria, por una decisión bastante particular de este caso tomada por un juez del circuito y avalada por la honorable Corte Constitucional con una votación 5-4, establece que la indagatoria equivale a la audiencia de imputación, en consecuencia los términos legales de prescripción se interrumpen en ese momento, y vuelven a contar por la mitad del término prescriptivo, y la mitad de 12 años es 6 años, se cumplirían el 8 de octubre.

Por tanto, al minuto siguiente ya estaría prescrito, pero para la defensa nuestro cálculo, sin renunciar a ningún derecho, es poder avanzar en que se pueda ver el caso y se haga justicia, porque hay una consideración superior que es la defensa del legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto:Archivo particular Compartir

O sea, ¿quiere que se termine el juicio y se demuestre la inocencia antes de que prescriba?

Pues haremos todo lo posible, entenderá que no podemos hacer más allá de lo que sea razonablemente posible.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: