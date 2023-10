Flip hace un fuerte llamado al fiscal Barbosa por criticar a medios de comunicación

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) declaró que le preocupan una serie de comentarios públicos que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, frente a algunas publicaciones de medios de comunicación.



La Flip le recordó que él es un funcionario público, y que en los estándares internacionales no solo está resaltada la libertad de expresión, sino que como servidor del Estado debe promover un discurso que respalde la labor de los periodistas.



un discurso que respalde la labor de los y las periodistas en el país. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la libertad de expresión de funcionarios públicos se encuentra sometido a cargas especiales y a mayores restricciones.



#ComunicadoFLIP | Expresamos nuestra preocupación por el discurso estigmatizante del Fiscal General, Francisco Barbosa, hacia @revistaRaya y @RTVCNoticias. Es necesario que como funcionario público promueva un discurso que respalde la labor de la prensa en el país.



Va hilo🧵: pic.twitter.com/73pvDdFORs — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) October 11, 2023

Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Sergio Ángel / EL TIEMPO

Este llamado al jefe del ente acusador se debe a las declaraciones que dio el pasado 6 de octubre en una rueda de prensa de Pereira, Risaralda, donde hizo alusión a la investigación periodística "'Calzones', el poderoso aliado de Uribe es un narco para la Fiscalía" publicada en alianza entre la Revista Raya y RTVC Noticias, y señaló que esta tenía como objetivo 'tratar de injuriar, insultar, mancillar a una institución como la Fiscalía'".



Asimismo, dejando la puerta abierta ante el origen de la fuente de los reporteros, la Flip señaló que el fiscal contestó que "ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo, sacando o recibiendo cualquier información y diciendo: con esto si van a acabar la Fiscalía, con esto sí golpean la entidad, no les va a salir bien, y no les va a salir bien porque a cada infamia se responderá con información precisa y las colombianas y los colombianos que nos están viendo, todos saben exactamente quién está defendiendo a Colombia hoy y quien la está atacando".



Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). Foto: Archivo EL TIEMPO

Para la Flip, las palabras de Barbosa buscan "desacreditar la investigación periodística, porque califica la publicación como un ataque a la entidad y da a entender que la información publicada no es veraz y precisa, sin aportar pruebas que respalden su argumento. Su discurso posiciona como enemigos a los y las periodistas que hacen veeduría o critican su gestión. Además, cuestiona la legitimidad y el rigor de RTVC bajo la premisa de que, por ser un canal público, no es imparcial".



En ese sentido, se rechazó que el fiscal general de la Nación promueva este tipo de situaciones y narrativas contra la prensa, y lo invitó a que en medio de las diferencias las dirima a través de los canales constitucionales, "no por medio de señalamientos públicos infundados y tendientes a desacreditar la labor periodística".



REDACCIÓN JUSTICIA

