Fiscalía y Procuradoría advierten de prescripción por caso de Chuzadas

La Fiscalía advirtió que uno de los procesos por las ‘chuzadas’ ilegales del DAS, que involucra a dos abogados y dos exfuncionarios de la Presidencia de la República, están en riesgo de prescripción.



Durante la audiencia contra los abogados Diego Álvarez Betancourt y Sergio González, y contra Cesár Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, así como el exsecretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo Restrepo, la Fiscalía pidió al juez del caso que haga un llamado de atención serio para garantizar que el proceso siga adelante sin más dilaciones.



“Le pediría al señor juez una comunicación vehemente al Defensor del Pueblo para que se apersone de la situación. Estamos frente a un proceso que podría prescribir y estamos viéndonos avocados a dilaciones constantes”, dijo la Fiscal del caso.

Minutos antes las abogadas de oficio de González y Del Castillo habían señalado que no habían tenido tiempo para conocer todo el proceso ni habían logrado reunirse con sus clientes para poder defenderlos adecuadamente. Una de ellas señaló que deben ser 23 defensores de oficio para temas de alta connotación y que actualmente solo son tres.



En el caso de Del Castillo, la abogada dijo que él mismo la manifestó que tenía como pagar a un abogado de confianza y no tener que requerir a un defensor de oficio, pero que a pesar de eso ella sigue con una asignación especial y continua nombrada como representante del exfuncionario.



La fiscal del caso insistió que ha intentado prestar apoyo a los defensores y señaló que le preocupa que la representante de Del Castillo diga que él tiene abogado de confianza porque ellos no están acudiendo a las audiencias.



Los procesados están siendo investigados por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación, en el caso por la existencia de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007.



Los delitos de abuso de función pública y utilización indebida de información oficial ya prescribieron a mediados de 2017, y por ellos ya no podrán ser procesados, por lo que ya no aparecen en el proceso penal.



Inmediatamente intervino el representante de la Procuraduría quien señaló que la imputación en el caso fue en mayo de 2015 y que “los tipos penales están ad portas de prescribir. Yo estoy casi seguro que este proceso va a terminar en prescripción”.

Y fue más allá: “Aquí los imputados no quieren colaborar con la administración de justicia (…) Aquí hay maniobras dilatorias. Este proceso es una vergüenza, llevamos más de dos años y medio en ese proceso y no hemos avanzado casi nada”.



El representante de la Procuraduría pidió al juez que se compulsen copias contra los responsables de las dilaciones por obstruir a la justicia.



El abogado de Diego Álvarez, por su parte, señaló que ante la situación la audiencia tenía que ser levantada, pero señaló que él y su cliente se han presentado a las diligencias cumplidamente. A su turno el representante de Cesar Mauricio Velásquez, sostuvo que las dilaciones no han corrido por cuenta de la defensa sino por la gran cantidad de documentos que ha entregado la Fiscalía y que deben ser examinados por las partes.



El juez del caso señaló que las actitudes de las partes han llevado al proceso “zozobra, desconcierto y preocupación”. Dijo que tanto la Fiscalía como la defensa han tenido que ver con la lentitud del proceso.

Añadió que ya se han compulsado copias en el caso y que aunque se le han garantizado los derechos fundamentales a los imputados “la sociedad también reclama (…) habría que elegir el bien común. La sociedad tiene derecho a que se le administre cumplidamente la justicia”.



Dijo que la Fiscalía ha presentado tantas evidencias que el proceso ha resultado engorroso, y la defensa ha acudido a mecanismos como “conferir poder, revocar poder” para conseguir el aplazamiento de las audiencias.



El togado concluyó diciendo que las audiencias seguirán adelante a pesar de lo manifestado por algunos de los abogados de los imputados.



