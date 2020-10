Mayordomo de finca de exembajador será testigo de la Fiscalía

Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, en la que se encontró un laboratorio para el procesamiento de droga, llegó a un preacuedo con la Fiscalía y se acogió a los cargos de tráfico de estupefacientes concierto para delinquir.y falsa denuncia.

Sin embargo la Fiscalía retirará ese preacuerdo en el que el mayordomo solo aceptaba los cargos pero no entregaba información sobre los demás implicados en el caso.



El hombre aparece en la investigación por la operación de la Policía realizada en la finca de la familia del entonces embajador en Uruguay realizada el 12 de febrero en la que se halló el laboratorio de droga, que al parecer era enviada a Estados Unidos a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.



El caso fue asignado a un nuevo fiscal que llegó a un nuevo acuerdo con el mayordomo que recibirá inmunidad a cambio de entregar información contra los demás implicados en el manejo del laboratorio.



Así las cosas, la Fiscalía busca que no se de legalidad al preacuerdo inicial que no implicaba verdad y se avance en un principio de oportunidad para el hombre que se convertiría en testigo del ente acusador a cambio de inmunidad.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que al mayordomo y su defensa se dio un plazo para que presenten la matriz de colaboración y señalen qué información tienen y contra quien puede declarar.



Tendrá un año inicial para ser testigo en los casos en los que sea llamado contra otros implicados en el caso y su incumple su compromiso será procesado penalmente de nuevo.



La Fiscalía ya ocupó el predio y adelanta la investigación para llegar a los dueños del laboratorio y a las personas que les colaboraban.La audiencia para echar para atrás el acuerdo inicial empezó hoy a las dos de la tarde.

