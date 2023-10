Fiscalía responde al presidente Gustavo Petro sobre supuesto plan para asesinarlo

En la mañana de este viernes, la Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que se refirió al mensaje que puso el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre un proceso judicial que se abrió tras las denuncias de que la banda 'la Cordllera' pretendería asesinarlo.



"El presidente hace alusión a un informe divulgado a través del canal oficial de la Presidencia en el cual habla de la organización criminal La Cordillera. Es importante recalcar que la Fiscalía, adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial, que delinque en Risaralda. El documento que citan en el reportaje es un informe orientativo y en ese sentido no constituye prueba que pueda ser usada para acusar o condenar a una persona", explicó la Fiscalía.



En su comunicado, además indicaron que este caso va en etapa de indagación, una de las tantas que se abrieron en contra de 'la Cordillera', las cuales se siguen en tres oficinas diferentes de la entidad: la delegada para la Seguridad Territorial, la delegada contra la Criminalidad Organizada, y la delegada para las Finanzas Criminales.



Búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

La investigación empezó ante una supuesta amenaza a Petro cuando él era candidato a la Presidencia a comienzos del año pasado, situación por la cual los agentes de la Fiscalía recogieron afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña, quienes hablaron de tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del hoy jefe de Estado.



En aquella ocasión, el Pacto Histórico dijo en un comunicado que recibió “información de primera mano de fuentes de la zona” que el grupo 'la Cordillera', una organización ilegal dedicada al narcotráfico y al sicariato, estaba organizando un ataque contra Petro.



Ante ello, la Fiscalía pidió inmediatamente refuerzos en la seguridad del equipo del candidato. "Sin embargo, las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad", explicó este viernes la entidad.

El candidato presidencial Gustavo Petro, durante un acto de campaña en una plaza pública de Soacha. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

¿Qué dijo el Presidente?

El mandatario de los colombianos indicó este 6 de octubre en su cuenta de X que apareció "una investigación interrumpida en la Fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de 'la Cordillera'. Banda que quería asesinarme en campaña presidencial".



Para él, la pregunta es que ni por el atentado en Cúcuta cuando fue candidato en 2018 ni por las supuestas amenazas de 'la Cordillera', en las administraciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez ni en la del actual fiscal, Francisco Barbosa, se llegó a una conclusión judicial de qué fue lo que pasó.



Gustavo Petro en campaña presidencial en Cúcuta. Foto: Prensa Gustavo Petro

En el reporte se habla de que desde un mes antes del 18 de abril de 2022, día en el que Petro denunció el supuesto plan en Soacha, la Fiscalía ya tenía información de un organigrama de la Policía Nacional en el que aparecía el empresario risaraldense César Augusto Giraldo, alias Calzones, como supuesto miembro de 'la Cordillera'.



Este hombre -activista del uribismo en Risaralda- es clave porque fue a quien mencionó Petro en Soacha, cuando denunció el supuesto plan para matarlo. "Alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de ‘Duque 2′ buscando la mayoría electoral en Pereira”, dijo el entonces candidato.



Además, subrayó que “si alias Calzones logra su cometido, 'Duque 2' será presidente, así como 'Duque 1' fue presidente por alias El Ñeñe. Cuál cambio en Colombia, si los que terminan gobernando a Colombia son alias 'El Ñoño', alias El Ñeñe y alias Calzones. El crimen en el Gobierno, el crimen gobernando a Colombia, el crimen usufructuando a Colombia, mientras que la mayoría de su pueblo aguanta hambre”.

Ha aparecido una investigación interrumpida en la fiscalía , donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de "La Cordillera". Banda que querís asesinarme en campaña presidencial.



La pregunta es porque tanto el atentado… https://t.co/ByvMzZJ25g — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2023

La respuesta en ese entonces por parte de Daniel Palacios, ministro del Interior del gobierno de Iván Duque, fue en sintonía de que se le iba a reforzar la seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



"El mensaje del presidente de la República que le transmitimos es que están todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, no solamente de Petro, sino de todos los candidatos”, afirmó Palacios.

La reacción de Uribe

Ese señalamiento generó la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le solicitó a la Fiscalía investigar con urgencia la denuncia de Petro contra César Augusto Giraldo.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Por su parte, 'Calzones' explicó en la emisora Blu Radio que él no tiene nada que ver con presuntas amenazas, pues se dedica a labores empresariales. "Al doctor Gustavo Petro lo han asaltado en su buena fe. Le llevaron un informe de una persona que no es. Yo soy un empresario. Eso es completamente falso. Yo me muevo en negocios con la banca. En los últimos siete años me han prestado cerca de 11.000 millones de pesos los bancos", dijo.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

