El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que “la Fiscalía lo único que quiere es que se cumpla el Acuerdo de Paz”.



De esta forma el jefe del ente acusador respondió al supuesto enfrentamiento que tiene con la Jurisdición Especial para la Paz (JEP) sobre los bienes presentados por la otrora guerrilla de las Farc.

Martínez Neira señaló que de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Paz, los bienes que no fueron inventariados por las Farc serán sujetos a la legislación ordinaria y tienen que ser objeto de extinción de dominio



La Fiscalía lleva un conteo de los bienes de las Farc, los cuales, con base en el inventario de activos, el valor no llega al billón de pesos.



Eso va en contraposición a que el ente acusador ha incautado bienes por más de 2.3 billones de pesos; y cuenta con un inventario superior a 1.000 bienes urbanos, más de 5.000 rurales, más de 1.000 automotores, cerca de 700.000 semovientes, bienes baldíos de más de 2.000 millones de hectáreas que tendrían que ser objeto de extinción de dominio.



“No se trata simplemente de definir unas competencias, sino de definir si va a haber extinción de dominio sobre esos activos, que ya encontró la Fiscalía, que no fueron inventariados”, aseguró el fiscal Martínez, quien añadió la “extinción de dominio que no es una facultad en Colombia a cargo de la JEP”.

“Ha dicho la Corte Constitucional que un requisito de condicionalidad para permanecer en el sistema, es que se hayan reportado todos los bienes; y la Fiscalía ha encontrado bienes que exceden varios billones de pesos, que no fueron reportados”, expusó el jefe del ente acusador.



