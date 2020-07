La Fiscalía rastrea a los funcionarios que chuzaron a Álvaro Leyva

Con el sustento de una fuente anónima falsa, el exministro Álvaro Leyva Durán fue interceptado ilegalmente entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013.



Así lo señaló la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, tras afirmar que el ente acusador investiga a las personas que ordenaron la interceptación ilegal y a los interesados en escuchar sus conversaciones.

(Le recomendamos: Exministro Álvaro Leyva fue interceptado ilegalmente por la Fiscalía.)



La interceptación, que no fue legalizada ante un juez de control de garantías, se realizó a raíz de una investigación que adelantaba en su momento la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía conocida como Unaim.



En noviembre de 2019 se conocieron informaciones sobre las interceptaciones ilegales que se habrían adelantado a algunas personas, y luego de las verificaciones a las salas de escucha, por las declaraciones de los capturados exfuncionarios de la Fiscalía Fabio Augusto Martínez y Luis Carlos Gómez, se logró verificar que en efecto hubo seguimientos irregulares.



Uno de los funcionarios, que entregó la información, ya está condenado y el otro, enfrenta un juicio.



(Le puede interesar: Caso de Álvaro Ashton se quedará en la JEP: Corte Constitucional.)



La vicefiscal Mancera indicó que la interceptación ilegal se realizó desde una de las salas de la Policía manejadas por la Dijín.



“Este caso no es el único que la Fiscalía ha adelantado. Hemos hecho varias investigaciones de las que hemos obtenido sentencias condenatorias, y continuamos explorando algunas otras interceptaciones que se hubieran hecho en el periodo que estamos investigando”, indicó la funcionaria, que no se refirió a la presunta interceptación que se habría hecho también a la exsenadora Piedad Córdoba.



Indicó que en su momento, una vez avancen las investigaciones, se notificará oficialmente a las personas que hubieran sido interceptadas.



Explicó que la investigación se concentra inicialmente en las personas que firmaron la orden de interceptación y quienes hicieron la escucha como tal.



(Además: Caso Hyundai: Tribunal confirmó condena de Dagoberto Rodríguez Niño.)



Sobre el particular se refirió el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien señaló que a finales del año pasado se lo señaló de haber promovido interceptaciones ilegales contra los negociadores de paz.



“Aunque en su momento demostré la falsedad de tales señalamientos, al punto de que asumí la Fiscalía cuando las negociaciones ya habían concluido, no hubo lugar a la rectificación y los jueces de tutela indicaron que el único camino para resarcirme, por el daño causado a mi honra, era a través del ejercicio de la acción penal contra los autores del infundio y su dolosa reproducción”, dijo el exfuncionario.



Añadió que en su momento se aclaró que personas vinculadas a los acuerdos de paz, como Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Diego Martínez y Enrique Santiago, “no habían sido interceptados, al contrario de la información que se difundió”.



(En otras noticias: En estación de Policía de Usaquén pasó su primera noche médico Soler.)



Igualmente indicó que la interceptación ilegal a Leyva Durán, conocida este viernes, se hizo en la época en la que el fiscal general era Eduardo Montealegre.



“Confío en que la justicia dará con los responsables de este delito y con los autores del montaje del que fui víctima. Mientras ello sale a la luz pública, de acuerdo con las investigaciones en curso, solicito se difunda ampliamente que este nuevo hecho evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas”, dijo Martínez Neira.



A su turno, el exfiscal Eduardo Montealegre señaló, en una carta enviada al fiscal Francisco Barbosa, que trabajó, y que lo sigue haciendo, con el exministro Leyva en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto y que cuando llegó al ente acusador tomó decisiones para evitar ese tipo de actividades ilegales.



(Le sugerimos: Las duras críticas de 4 magistrados contra fallo de sesiones virtuales.)



“Veo ahora, con profunda tristeza, que no obstante desplegar múltiples deberes de diligencia para evitar chuzadas, lograron burlar las medidas”, dijo Montealegre tras pedir a la Fiscalía que se llegue hasta las últimas consecuencias por esos hechos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com