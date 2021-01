Contratista donaría 40 mercados para que termine proceso en su contra

Ante el juzgado quinto de control de garantías de Bogotá la Fiscalía presentó un principio de oportunidad para dejar de investigar a un contratista al que se le había imputado el delito de falsedad en documento público.

El fiscal del caso señaló que el contratista identificado como Luis Carlos Galvis Velasco como parte de la negociación para recibir el principio de oportunidad va a cumplir algunos compromisos.



El funcionario del ente acusador dijo que el imputado informará su lugar de residencia, donará 40 mercados a través de la Cruz Roja "que irán a la población vulnerable". Esto al no poder prestar servicio social por cuenta de la pandemia y finalmente se pondrá de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá para determinar los daños causados y proceder a la reparación.



El ente acusador le imputó cargos a Galvis Velasco en enero del año pasado por un contrato adjudicado en diciembre de 2016 por parte de la Alcaldía local de Teusaquillo de Bogotá.



Según la investigación de la Fiscalía el contratista hacía parte del Consorcio San Bartolomé que se presentó a una licitación pública y que habría entregado documentos falsos. Como parte de la experiencia de la empresa se habrían entregado copias de contratos con la Alcaldía de Bucaramanga (Santander). Tras consultar a esa Alcaldía respondió que esos contratos no coincidían con sus registros.



Ante esa situación la alcaldía de Teusaquillo, que ya le había adjudicado el contrato a la firma, decidió revocar esa adjudicación.



El fiscal del caso señaló que hay elementos de juicio para considerar que el contratista pudo cometer el delito imputado. Sin embargo dijo que es posible acudir a la justicia restaurativa para que el proceso tenga "una solución más justa, equitativa y racional entre las partes".



Esto dijo, el funcionario, porque con su accionar el contratista no afectó "de manera determinante y grave el bien jurídico".



Añadió que el imputado no tenía antecedentes, tenía ánimo de reparación y se comprometía a no volver a incurrir en ese tipo de conductas.

Lo que dijo el representante de las víctimas

El representante de las víctimas señaló que antes de darle el si al principio de oportunidad debe verificar si la empresa del contratista demandó a la Alcaldía de Teusquillo.



Explicó que se han detectado casos de empresas que cometen irregularidades y luego terminan demandando contractualmente a las entidades públicas. Añadió que en este caso efectivamente no se incurrió en afectación a la víctima, pero que no se hizo porque se detectó la irregularidad a tiempo y se pudo evitar.



Pidió que se aclare si las otras personas vinculadas a los mismos hechos también recibirán el principio de oportunidad o si seguirán siendo procesados.



Finalmente dijo que tendría que llevar al comité con sus superiores el principio de oportunidad para que esta instancia de su aval.



La defensa del contratista señaló que el principio de oportunidad se ajusta a la ley y que el contratista ha actuado de forma "clara y honesta" frente a la actuación de la Fiscalía. Añadió que su cliente no ha considerado ninguna acción contra la Alcaldía, como lo temía el representante de la víctima.



La juez del caso consideró que el delito imputado al contratista hace parte de los que pueden ser objeto de una solución negociada.



Añadió que no se ha iniciado el juicio en el caso por lo que aún es posible tramitar ese tipo de beneficios.



Igualmente dijo que en este caso no ha mediado un proceso en el que la victima sea el centro de la búsqueda de una salida negociada. Y que no se ha dado el proceso de indemnización a la víctima.



Sostuvo que la Fiscalía puso en el centro del asunto al contratista y no a la víctima.



Dijo que si bien la entrega de los mercados es loable, este acto está desconectado con los intereses de la víctima hasta el punto que eso no fue consultado previo a la audiencia.



Además afirmó que no se sabe que decisión va a adoptar el comité al que el abogado de la víctima va a llevar el principio de oportunidad, por lo cual no es posible avalar la petición de la Fiscalía.



El representante del ente acusador y el abogado del contratista presentaron recursos de reposición y la juez mantuvo en firme su decisión por lo que acudió al recurso de apelación que tendrá que resolver otro juez.

