Los testigos contra coronel (r) a juicio por asesinato de Dimar Torres

Al menos 13 uniformados, entre ellos dos de inteligencia militar, serán escuchados en el juicio contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, por el homicidio del exintegrante de las Farc Dimar Torres.



Así consta en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en los juzgados de Paloquemao en donde está pendiente la audiencia de acusación contra Pérez Amézquita y otros tres exmilitares vinculados al crimen perpetrado en abril del año pasado.

En el documento de la Fiscalía además de soldados, un suboficial y un oficial de bajo rango también figura como testigo el general Diego Luís Villegas comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.



El oficial fue quien pidió perdón por los hechos y de primera mano señaló que el homicidio lo habían cometido integrantes de la institución.



“No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto lo lamento en el alma. En nombre de los cuatro mil hombres que tengo el honor de comandar les pido perdón”, afirmó en su momento.



Igualmente aparece en la lista de testigos el exjefe del Comando Operativo Energético N1. Coronel José Alirio Monroy Velázquez. Además de integrantes de la comunidad y del despacho de la Justicia Penal Militar. Esta justicia inicialmente tuvo a su cargo la investigación.



Además en el juicio se mostrarán videos grabados con celulares de habitantes de la región en donde se observa a los soldados señalados de cometer el homicidio.



En el escrito de acusación la Fiscalía señala que el homicidio se originó luego de que muriera en un campo minado el soldado Pablo Emilio Borja y de que el coronel Pérez Amézquita diera la orden de “identificar a los responsables de esa muerte, encontrarlos y destruirles cuanta mierda tengan”.



Señalan entonces a Dimar Torres de los hechos y le empiezan a hacer seguimientos y búsquedas en redes abiertas para obtener su fotografía.



Añade el expediente que uno de los uniformados vinculados al proceso detiene a Torres en un retén y luego de revisarlo y no encontrar nada extraño le dispara porque la orden era ”no capturar”. Ese uniformado era el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo quien ya fue condenado a 20 años e cárcel por esos hechos.



El coronel Pérez Amézquita, en la acusación, es señalado como el determinador del homicidio y de intentar ocultar los hechos, pues luego del crimen dio instrucciones de no informar por radio de lo sucedido, y que se comunicaran con él por Whatsapp.



Luego de conversaciones internas los uniformados salen a reportar por sus canales internos que no había novedades en la zona, negando la muerte de Torres.



Ahora el juez del caso tendrá que fijar la fecha de la acusación en donde se preguntará de nuevo a los procesados si aceptan los cargos imputados.



