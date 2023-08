La Fiscalía General de la Nación le compulsó copias a un juzgado con las cuales le pide abrir una investigación en contra del abogado José Manuel Gnecco por presuntas maniobras para no presentarse a audiencias por el asesinato de su esposa, María Mercedes Gnecco.



(Le dejamos: Niegan nuevo recurso de José Manuel Gnecco y seguirá preso por crimen de su esposa)

El proceso que tiene José Manuel Gnecco abierto en la justicia es el del asesinato de su esposa, ocurrido el 5 de octubre del año pasado en San Andrés, una muerte por la cual él fue capturado como principal sospechoso por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.



Tras varios meses de audiencias programadas, la Fiscalía explicó este miércoles en su compulsa de copias que "los delegados del ente acusador y los representantes de las víctimas mostraron su preocupación por las posibles maniobras jurídicas dilatorias que Gnecco Valencia estaría realizando con su abogado, para retrasar el desarrollo del proceso y que pueda desencadenar en un vencimiento de términos".



(Puede ver: Juez negó libertad y confirma que José Manuel Gnecco seguirá preso)

Facebook Twitter Linkedin

La pareja contrajo matrimonio el 5 de octubre de 2012. Foto: Redes sociales

Además, subrayó la entidad que el juez de conocimiento que tiene el caso ha manifestado que Gnecco se ha negado a ser trasladado por el Inpec a las audiencias públicas, así como a las diligencias de manera virtual.



En ese sentido, le indicó al despacho que no acepte más aplazamientos, los cuales considera como dilaciones que no están permitiendo un ritmo fluido del proceso. Y si no vuelve a presentarse, pidió que se abra una orden de conducción policial para que sean llevados a la diligencia.



Tal idea fue aceptada por el juez, el cual advirtió que el procesado tiene que presentarse a la audiencia preparatoria de juicio que se hará en este mes de septiembre, o de lo contrario ordenará su traslado por las autoridades competentes.



En los últimos días, el detenido presentó un habeas corpus a través de su defensa, con el fin de quedar en libertad por un supuesto vencimiento de términos, el cual no fue aceptado por un juez.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: