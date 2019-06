Por encubrimiento, Fiscalía pide condenar a los hermanos Uribe Noguera

En la tarde de este martes se retomó la audiencia contra Catalina y Francisco Uribe Noguera para llevar a cabo los alegatos de conclusión, por el supuesto ocultamiento de información en los hechos que rodearon el crimen de la menor Yuliana Samboní, perpetrado por su hermano, Rafael Uribe Noguera.



"La Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable que son responsables de los hechos" dijo la fiscal delegada.



En su intervención, la Fiscal añadió que la conducta que se reprocha jurídicamente a los hermanos Uribe Noguera es la de "tomar un curso de acción cuya finalidad única es que Rafael evadiera la autoridad judicial".



Así mismo, señaló que es claro que lo que hicieron los hermanos son actos perpetrados para entorpecer la acción de la autoridad y la investigación, por ello se adecuan al delito de encubrimiento, "no por no haber denunciado a su hermano o no suministrar información, sino por llevar a Rafael para ser internado en una clínica, aprovechando el desconocimiento de la autoridad", sostuvo el ente acusador.

"Se solicita se emita fallo de carácter condenatorio en los delitos de favorecimiento por encubrimiento en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio", pidió la Fiscalía al juez.



También, dijo que "el actuar de los procesados sí afectó la investigación" y que los hechos no dejan de ser delito porque sea un familiar.

Procuraduría difiere de solicitud de la Fiscalía

La representante de la Procuraduría se refirió a lo que dijo Francisco Uribe Noguera cuando testificó frente a si él estaba obligado a decirle a las autoridades a dónde se dirigía, y dijo que para ella "no había deber legal o constitucional de informar la ubicación".



"El Ministro Público no acompaña la petición de la Fiscalía y solicita absolución para los procesados (...) ¿Señor juez podemos decir que estaba obligado a hacerlo? Para el Ministerio Público: No", añadió.



Por ello, dijo, para la Procuraduría no se cumplen las exigencias para la configuración de los delitos, lo que le impide acompañar la petición de la Fiscalía.



La funcionaria también dijo que hay que tener en cuenta que Rafael no colaboró con sus hermanos porque no quería abrirles la puerta.



Además, recalcó que para la Procuraduría "sí resulta cierto que había una urgencia de salud en Rafael Uribe, que provenía de una mezcla de estupefacientes", lo cual se puede comprobar con los informes de los investigadores, y que en ese momento había que proteger la dignidad humana de Rafael Uribe.



La procuradora también llamó la atención del juez diciendo que los procesados no dieron autorización explícita a la defensa para que sus celulares se analizaran, y recalcó que ella revisó la carpeta un día completo y no encontró el consentimiento.



"No nos consta que el señor apoderado tuviera el poder o la representación, ni la autorización," por lo que se entra a contaminar la totalidad de la investigación.



"El Ministerio Público concluye que hay prueba ilícita", puntualizó.



