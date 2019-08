Piden cerrar caso contra imitador de Pipe Bueno por homicidio

La Fiscalía pidió el fin del proceso penal contra Richard Cardona, el imitador del cantante Pipe Bueno, a quien se había imputado el cargo de homicidio simple.



La decisión se tomó luego de analizar las evidencias del caso.



En la mañana de este jueves, el Fiscal General Fabio Espitia había anunciado la revisión del proceso por el cual el cantante fue llevado ante la justicia y luego de un comité en el que se evaluaron las evidencias se decidió echar para atrás la imputación realizada el martes.

La Fiscalía argumentó en su petición al juez "la existencia de una causal que excluye la responsabilidad", es decir que el hombre no tenía que tener consecuencias penales por un acto asociado a la legítima defensa.



(Le puede interesar: 'No me quedó más opción que acabar con él': Richard Cardona)



Ahora lo que sigue es que el juez de Fusagasugá, ante quien se hizo la petición de preclusión, acepte esa solicitud con lo que el caso será cerrado y el artista no quedará con ningún antecedente judicial.

Durante la audiencia de trámite, la Fiscalía explicará las razones por las que tomó la decisión de no seguir adelante con el proceso penal.



Los hechos se registraron en la mañana del pasado sábado, 10 de agosto, cuando Cardona y su esposa Charlotte Cobos salían de un evento musical en Fusagasugá. En medio del hurto del que eran víctimas uno de los atacantes hirió a su esposa con un arma blanca, quien murió horas más tarde. El cantante, en medio del forcejeo, apuñaló a uno de los delincuentes, dejándolo herido de muerte.



El otro atacante fue capturado por la Policía y judicializado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com