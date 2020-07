Fiscalía pide cárcel para implicados en atentado a Escuela de Cadetes

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el fiscal delegado solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para Angie Lorena Solano, Andrés Felipe Oviedo, Jessica Katherine Barrientos, Miguel Castillo y Carlos Arturo Marín.

De acuerdo con el funcionario, los cinco imputados representan un peligro para la sociedad y las víctimas y además, no se puede garantizar su comparecencia debido a que, como fue revelado en la audiencia de imputación y reiterado en la de solicitud de medida de aseguramiento, Solano y Oviedo presentan movimientos migratorios hacia Venezuela, lo que para la Fiscalía podría representar un riesgo.



Respecto a Carlos Arturo Marín, el funcionario solicitó que la medida de aseguramiento fuera otorgada en su lugar de residencia porque el hombre presenta un cuadro de hipertensión y, en el contexto de la pandemia, esta se considera como un factor de riesgo en caso de que se contagie de coronavirus.

Aseguró el delegado que dichas medidas cumplirían con los fines constitucionales porque, como fue demostrado, estas personas harían parte del Frente Urbano del Eln. Incluso, reiteró lo que había dicho en la audiencia de imputación sobre la entrevista a un desmovilizado que aseguraba haber visto a Oviedo, alias ‘Jesús’ y a Angie Lorena, alias ‘Andrea’, en campamentos del Eln ubicados en la frontera con Venezuela.



Asimismo, uno de los desmovilizados que fue entrevistado, aseguró haber visto ‘Jesús’ y ‘Andrea’ en compañía de algunos de procesados en el caso del atentando en el Centro Comercial Andino.



El fiscal reveló que Oviedo el 19 de mayo del 2019 salió de viaje, “uno de sus viajes” según lo afirmó su madre en una llamada interceptada, y desde entonces no se tuvo pista del hombre sino hasta el 28 de agosto cuando, al parecer, volvió a Cajicá, donde se residía en ese entonces.

En las entrevistas, uno de los desmovilizados contó cómo funcionaba la entrada a los campamentos del Eln. Según su testimonio, las llegadas no eran por fronteras migratorias legalmente establecidas sino por zonas selváticas en las que se cumplían ciertos filtros de seguridad. En uno de ellos, según el desmovilizado, las personas debían entregar todas las pertenencias, incluidos los celulares.





Lo anterior, para la Fiscalía es prueba de que Oviedo en esos meses en los que no se tuvo pista sobre su ubicación, estaría en dichos campamentos en los que recibía capacitaciones y también las dictaba.



El delegado habló sobre otra interceptación que se le realizó al celular de ‘Pa Maco’, quien sería el padre de Angie Lorena Solano, en la que el hombre le cometa a Oviedo sobre un inconveniente que había tenido con la Policía.

Al parecer, al hombre lo habían interrogado en una estación de Transmilenio y Oviedo, al conocer de estos hechos le pregunta si le habían preguntado por él (Andrés Felipe) o por Angie Lorena (su hija), a lo que el hombre responde que no.



Estas dos últimas pruebas, junto con otras recogidas desde 2015, llevaron a la Fiscalía a solicitar la captura de Oviedo y Angie Lorena Solano, quienes –junto con otros tres imputados- esperan la decisión del juez sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.



Para el delegado, a partir de lo elementos materiales probatorios presentados tanto en la imputación como en la audiencia de solicitud medida de aseguramiento, se puede inferir la responsabilidad de los implicados en el atentado del 17 de enero del 2019 en la Escuela General Santander, pero además, dan cuenta de su pertenencia al Frente Urbano del Eln, por lo que son un peligro para la sociedad y las víctimas.



Los argumentos presentados por el ente acusador fueron apoyados en su totalidad por la representación de las víctimas. El ministerio público señaló que contra Carlos Marín no existe una inferencia razonable de su participación en los hechos por lo que solicitó que no se impusiera medida de aseguramiento en su contra y apoyó la solicitud sobre los demás imputados.

De acuerdo con el procurador delegado, la Fiscalía asumió que sería Marín quien traslada la moto a Bogotá. Sin embargo, no existe registros fotográficos de lo dicho por la Fiscalía. El delegado cuestionó la posición del ente acusador y dijo que nada asegura que la moto en que se trasladó Marín, sería la que escoltó el carro bomba que causó el atentando.



De acuerdo con la defensa de Marín, no existen pruebas en su contra e incluso el hombre nunca ha cambiado su celular, lo que no ocurre con los demás implicados. Indicó que el imputado es un hombre de familia, tiene cuatro hijos y su hija mayor es cabeza de familia.



Otro de los abogados de la bancada de la defensa solicitó que la medida de aseguramiento que contra Jessica K. Barrietos y Miguel Castillo se imponga, sea la de detención domiciliaria.



Por su parte, la abogada de Oviedo afirmó que él es docente del área de inglés en una entidad privada y solicitó que se negara la solicitud de la Fiscalía y, como solicitud subsidiaria, impusiera una medida no restrictiva de la libertad, con el fin de que pueda continuar trabajando.

