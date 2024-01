Fiscalía pide a juez que se emita circular roja de Interpol contra Pierre García

La Fiscalía General de la Nación le pidió este jueves a una juez que emita circular roja de Interpol en contra de Pierre Eugenio García, exsubdirector del DPS, en medio de un proceso penal que enfrenta por un caso de corrupción del que habría hecho parte desde el año 2021.



La solicitud fue elevada durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra, en la que la fiscal indicó que García debe ir preso mientras enfrenta este caso de supuesto direccionamiento ilegal de contratos que salpica a por lo menos 17 personas, entre ellas senadores, políticos y contratistas.



Sobre el procesado, la fiscal indicó el miércoles que supuestamente fue quien ayudó en la red ilegal a dirigir los contratos en favor de particulares y congresistas, en lugares como Quindío, Valle, Tolima y Risaralda.



Al sustentar por qué es necesario que el exsubdirector del DPS sea privado de la libertad y que se lo busque con circular roja a través de Interpol, la fiscal destacó que dentro del organigrama hay varios grupos de personas, entre quienes destacó a los senadores Ciro Ramírez (preso en La Picota), Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernando Motoa, hechos que EL TIEMPO ha venido documentando desde hace días.



Esa solicitud de que se rastree por varios países para capturar a García también fue apoyada por la Procuraduría General de la Nación.

Medida de aseguramiento contra Pierre García, exdirectivo del DPS, por caso Ciro Ramírez. Foto: Archivo particular

Los otros mencionados

También fueron mencionados el excandidato a la Cámara Julio César García, la exsecretaria del DPS Tatiana Buelvas, el exgerente y testigo clave Pablo César Correa, la exasesora Katherine Rivera, los contratistas Ánderson González y Alejandro Noreña, los familiares Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas y Raúl Cardozo Ordóñez, además de los enlaces Óscar Humberto Leyton, Geancarlo Storino y Jhon Jairo Tejada.



Con algunos de ellos, desde 2021 García se habría reunido en varios pisos de la sede principal del DPS para ayudar a políticos y particulares a ganar 28 procesos de contratación de una bolsa de recursos que habría ascendido a los 48.000 millones de pesos en un solo contrato (el 670 de 2021).



En este organigrama aparecen varios senadores activos. Foto: Suministrado por las autoridades

Según el ente acusador, cada congresista contó con su grupo de gente para obtener los fines ilícitos en la contratación. Y de hecho, mencionó que otros senadores se habrían visto beneficiados, como lo son Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos. En el caso de Jiménez, este político le manifestó a EL TIEMPO que no tiene nada que ver en estos hechos de corrupción, y que así lo demostrará.



Los supuestos fines ilícitos –logrados principalmente a través de la empresa Proyecta Quindío– se consiguieron porque, al parecer, “Pierre sostuvo reuniones de manera directa en las instalaciones del DPS con senadores y políticos”, dijo la fiscal, agregando que Pierre García “tenía la particularidad de no hablar, o de no dejar entrar celulares a su oficina”. Tanto así que se ha documentado que escribía en papelitos o en una tableta y después borraba.

De izq. a der.: Ciro Ramírez, Pablo César Herrera y Mario Castaño. Foto: Archivo particular



Ante la petición de la Fiscalía y de la Procuraduría, la defensa solicitó el día 24 de enero poder sentar su postura frente a la medida de aseguramiento. Además se programó la audiencia para los días 30 y 31 de enero a las 8:30 de la mañana.





