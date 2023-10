Fiscalía dice que no hay nuevas pruebas para reabrir caso contra Sarmiento Gutiérrez

La Fiscalía General de la Nación anunció, a través de un comunicado, que no será desarchivada la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente ejecutivo del Grupo Aval, por el caso Odebrecht.



La decisión se da en respuesta a una petición oficial que hizo a mediados de septiembre el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, en la que pedía desarchivar la investigación que ya había sido cerrada por el ente acusador en marzo de 2021.



La Fiscalía señaló que la carta de Idárraga, quien no hace parte en el proceso, fue remitida al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que en su momento archivó el proceso.



"La normatividad penal vigente, y las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte

Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, indican que la reactivación de una

investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos

materiales de prueba, sobre los cuales es necesario que exista claridad del origen y una legítima acreditación de las personas que los obtienen. En ese sentido, una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía ante cualquier

requerimiento de los sujetos involucrados o de terceros que manifiesten algún tipo de

interés", señaló el organismo en la nueva decisión.



Y argumenta que la carta de Idarraga se "limitó a respaldar su petición con algunas publicaciones de medios de comunicación, sin aportar elemento material probatorio o información legalmente obtenida que sea objeto de valoración en los términos de legalidad".



Ante la inexistencia de elementos probatorios nuevos o sobrevinientes el funcionario de la Fiscalía rechazó la solicitud.



En su momento Idárraga, argumentó que el caso tenía que reabrirse por supuestas nuevas evidencias que estarían contenidas en el acuerdo que se conoció a mediados de agosto entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país con el Grupo Aval y Corficolombiana.



Andrés Idárraga - Francisco Barbosa Foto: Twitter @Aidarragaf - EL TIEMPO

Tras la petición el abogado Jaime Lombana, representante de Sarmiento Gutíerrez, rechazó la posibilidad de que el caso fuera reabierto.



Señaló que la figura del desarchivo está regulada por el artículo 79 de ley 906, el cual exige de manera perentoria la presentación de pruebas nuevas; “y no existe en el acuerdo suscrito entre Corficolombiana y la oficina del fiscal federal del distrito de Maryland elemento probatorio que no haya sido valorado por la fiscalía colombiana antes del archivo proferido al doctor Sarmiento Gutiérrez el 26 de febrero de 2021”.



Añadió que Grupo Aval no fue mencionado siquiera en el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el único que tiene índole penal. Y en relación con el acuerdo firmado con la Comisión de Valores, dijo: “Este es de carácter civil y no culpa a Grupo Aval de soborno alguno”.



*Corficolombiana y Grupo Aval pertenecen al grupo empresarial del cual hace parte EL TIEMPO.