Fiscalía no estigmatiza a ningún centro educativo: Vicefical Mancera

El fiscal general de la nación Francisco Barbosa no avaló una parte de un principio de oportunidad que un fiscal delegado había tramitado a favor de Natalia Trujillo -una de las implicadas en el caso Andino- y que se refería a que entregaría información sobre supuestos hechos relacionados con la Universidad Nacional.

Sin embargo señalaron las fuentes, el fiscal Barbosa no incluyó en su decisión ese punto y limitó los beneficios a que ella entregara información sobre 10 atentados perpetrados en Bogotá y que declare contra nueve personas vinculadas a esos hechos.



“No se avaló porque eso era estigmatizar a la Universidad y a una profesión. Acá se han respetado los derechos de las víctimas y el buen nombre de las instituciones”, dijo la fuente.



En ese sentido se pronunció en una rueda de prensa la vicefiscal Martha Janeth Mancera quien señaló “no entendemos las intenciones para que no quieran que este caso avance, esta administración de la Fiscalía General de la Nación jamás aceptaría un principio de oportunidad donde se estigmatizara de alguna manera esa alma mater”.



Añadió que ese tipo de situaciones ponen en riesgo el avance de las investigaciones.

“Siempre se ha garantizado el debido proceso y los derechos de las víctimas ante estos ataques que afectan las instituciones y la justicia”, dijo Mancera.

