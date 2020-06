Fiscalía mantiene investigación por lavado de activos contra Álex Saab

La vicefiscal general Martha Mancera, se refirió a la situación jurídica de Álex Saab, empresario barranquillero, capturado con fines de extradición en Cabo Verde.



Las autoridades de Estados Unidos señalan a Saab como uno de los alfiles del régimen de Nicolás Maduro en lavado de activos.

La Vicefiscal confirmó que el 5 de diciembre de 2019 presentó escrito de acusación contra Álex Saab, junto a cuatro personas como responsables de lavados de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticia y estafa agravada.



En marzo de este año, señaló Mancera, se instaló la audiencia de acusación que no logró avanzar como consecuencia de las medidas para enfrentar la pandemia.



Aseguró la Vicefiscal que Saab seguirá vinculado al proceso y al "juicio que se le va adelantar ante un juez especializado en Barranquilla".



Sobre el proceso de extinción de dominio contra los bienes de Saab, dijo Mancera que se ocuparon siete propiedades avaluadas en más de 35 mil millones de pesos, las cuales están ubicadas en Barranquilla.

De igual forma, Mancera confirmó que la Fiscalía continúa con las actividades de extinción del dominio y otras investigaciones que están en proceso de indagación y que seguirán así no se cuente con la presencia del procesado.



"Entraremos junto con nuestra oficina de Relaciones Internacionales hacer lo propio para la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia", dijo la funcionaria.



Y añadió que el rastreó inicial de bienes de Saab se hace en el país, pero no descartó que el proceso se extienda a otras naciones con las que se tengan acuerdos de cooperación judicial.



En el escrito de acusación contra Saab también están vinculados: Robinson Ruiz Guerrero, Dennis José Mendoza y Julio César Ruiz Maestre. Además de la empresa Promotora S.A.S.



La investigación, afirmó Mancera, se remonta a 2016, y tiene que ver con la empresa que habría sido utilizada para realizar varias actividades relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito, "en las que están comprometidas exportaciones e importaciones ilícitas".



Mancera confirmó que Colombia no participó en el operativo de captura de Saab en cabo Verde.



"Sobre si tiene vínculos con el gobierno de Venezuela, Colombia no lo tiene dentro de sus actividades investigativas. Y menos en lo que tenemos en acusación ante el juez de Barranquilla", afirmó la Vicefiscal.



