La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este martes que seis generales de la República fueron llamados a indagatoria a responder por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.



“Quisiera señalar que hoy la Fiscalía, también en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria como responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, 6 generales de la República (…), en el marco de la investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia” confirmó el fiscal Barbosa.



El anuncio lo dio el jefe del ente acusador en medio del encuentro que sostuvo esta mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó al país a reunirse con varias autoridades, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el presidente Gustavo Petro.



Francisco Barbosa (izq.) con el fiscal de la CPI Karim Khan (der.) La imagen es de referencia, no es de la reunión del 6 de junio de 2023. Foto: Fiscalía

Los falsos positivos fueron ataques desde la Fuerza Pública a mayoritariamente jóvenes colombianos a los que falsamente hicieron pasar como guerrilleros para obtener resultados militares, algo que se presentó en periodos como los primeros años del 2000, y por lo que varios militares están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Precisamente, los hechos por los cuales la Fiscalía General de la Nación llama a responder a los generales se dieron entre 2004 y 2008, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



En la cita entre los dos fiscales se tocaron varios temas, entre ellos que el ente acusador elaboró una directiva interna con la cual se alinearán los lineamientos respecto a la investigación y judicialización dentro de la Fiscalía en los casos de conflicto armado. Esto teniendo en cuenta los criterios de competencia de la JEP para estos procesos.

Trabajo articulado con la JEP

La conversación entre Francisco Barbosa y Karim Khan también contó con otros anuncios frente al trabajo mancomunado entre la Fiscalía y la JEP.



“La Fiscalía General de la Nación no solamente está mirando los casos presentes de los

colombianos, sino también está ayudando a la JEP, está ayudando a la justicia para que no vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos en el territorio nacional y que la justicia colombiana es capaz, puede hacer estos trabajos siempre sobre la base de la complementariedad del trabajo que hacemos con la interpretación de las normas internacionales, y por supuesto, dándole un ejemplo al mundo de que es posible”, comentó Barbosa.



Entre los números que compartió Barbosa con Khan está que se han adelantado labores para judicializar a terceros financiadores: “98 personas han sido procesadas en la Fiscalía pertenecientes a compañías de terceros que financiaron la violencia y la violación de los derechos humanos en el país".



De acuerdo a lo documentado por el fiscal general, este tipo de medidas no se habían tomado en la entidad en los últimos 14 años, en los cuales alcanzaron a pasar varios fiscales generales.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

