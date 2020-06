Fiscalía investiga abuso sexual de niña embera en Risaralda

La Fiscalía General de la Nación ya asumió la investigación de la presunta violación cometida, al parecer, por unos siete militares contra una menor de edad indígena, del pueblo embera chami, en el departamento de Risaralda.



El ente investigador adelanta actos urgentes de investigación y recopila información en la región donde habría ocurrido el crimen el pasado 22 de junio contra la niña de 13 años, en Pueblo Rico, Risaralda.

Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División, dijo en la mañana de este miércoles en rueda de prensa que inmediatamente se conocieron los hechos iniciaron los protocolos correspondientes. Además, dijo que el Ejército no actúa de esa manera y están prestos a cumplir todos los requerimientos de la justicia.



(Le puede interesar: Pandemia no ha frenado el reclutamiento forzado de menores de edad)



Informó también que el CTI de la Fiscalía, la Comisaría de Infancia y Adolescencia, entre otras entidades ya han adelantado sus labores.



Dijo que todo el grupo de soldados fue llevado a Pereira, capital del departamento, y que fueron apartados de su función principal, que era garantizar la seguridad del corredor que comunica a Risaralda con Chocó.



"Esa tropa fue relevada", informó Ospina. Es decir, no solamente los presuntos responsables, sino alrededor de 30 uniformados del pelotón. Sin embargo, el comandante Ospina no especificó cuántos de estos estarían involucrados en los hechos.



(Además: ‘Extinción de dominio debe ser una salida a la explotación sexual’)

Los jóvenes señalados del crimen son soldados regulares, es decir, están prestando su servicio militar obligatorio y les quedan seis meses de servicio, indicó el comandante de la Quinta División.



Dijo el comandante que los uniformados están a disposición para las autoridades que los requieran y que este caso no será investigado por la Justicia Penal Militar, sino por la ordinaria, es decir, por la Fiscalía General de la Nación.

Más noticias de Justicia

-Fiscalía investigará a joven que decapitó a lechuza y lo puso en redes



-Familia de Jaime Rueda clama a secuestradores que se comuniquen



-Por maltrato contra mujer en Atlántico, Fiscalía abre investigación

JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com