Ante un juzgado promiscuo de El Roble, la Fiscalía 4 de la seccional Sucre logró la suspensión del poder dispositivo de cerca de 11.000 millones de pesos que son parte de los recursos destinados a los habitantes del departamentos, y sobre los cuales habría intereses de una red de personas dedicadas a quedarse con el erario público.



Tras congelar ese monto de plata, las autoridades la advirtieron al gerente de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de ese municipio que si recibía o movía indebidamente dichos recursos, podrían llamarlo a responder por el delito de fraude procesal.



El escándalo hace parte de un supuesto entramado en el que un grupo de abogados habría llegado a varias regiones del país a defraudado a las ESE. Según Fernando Salgado Juris, director de la Fiscalía en Sucre, a través de la presentación de tutelas para embargar recursos, "dineros que son de procedencia inembargable, violando con ello el decreto de presupuesto a nivel nacional, esos dineros son para la salud".



Fernando Salgado Juris, director de la Fiscalía en Sucre. Foto: Fiscalía

Los nombres de los abogados están en el radar de las autoridades, sin embargo no los han querido revelar para no afectar el curso de las investigaciones, entre las cuales se habla de actuaciones fraudulentas para robar a más municipios de la región.



Eso sí, ya hay una persona que tiene medida de aseguramiento en su contra y está mencionada en el expediente, además de Fernando Manuel Vergara, quien según el ente acusador sería el hombre que sacó la resolución para hacerse con los miles de millones que congeló el juzgado promiscuo.



Sincelejo, Sucre Foto: Alcaldía de Sincelejo

Y es que básicamente, el negocio funcionaría embargando recursos públicos, los cuales después sacaría el grupo de abogados para quedarse con ellos. Esta vez en El Roble ascendieron a 11.000 millones de pesos, pero hay indicios de que esa misma modalidad la aplicaron en otras partes.



Dicho caso fue alertado hace unos meses por parte de Doris Benavides, directora de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), lo cual también tienen en cuenta los agentes para la siguiente fase de investigaciones.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

