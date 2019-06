Fiscalía imputó cargos a exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público a la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Pérez.



Los hechos por los que se le imputan los delitos a Oneida Pinto tienen que ver con dos contratos, uno del 6 agosto de 2010 y otro del 10 de marzo de 2011, que tenían como fin "adoquinar varias vías de Albania, La Guajira" para generar empleo en el municipio de Albania. dijo la fiscal.



La suma de los dos contratos fue de 12.590 millones de pesos.

La fiscal dijo que Oneida Pinto Pérez organizó una empresa criminal, en la que ella era la líder y el segundo al mando era el alcalde de Albania, Yankeler Hernández, quién también fue su conductor.



En la empresa se incluyeron varios familiares de Oneida Pinto y se llegó a contratar a más de 2000 personas, que eran avaladas por ella, pues, dijo la fiscal, las hojas de vida llegaban con un post-it que tenía el nombre y la firma de la exgobernadora.



Incluso, la delegada explicó en su argumentación que se contrató a personas que no hacían ninguna actividad pero recibían sus pagos mensuales, "se contrataba a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad".



Frente a la organización criminal, también se dijo que "es una empresa que tiene una estructura definida, creada en el 2008, por su escolta, Oneida como alcaldesa (de ese entonces) y su exesposo"



Cuando Oneida iba a terminar el periodo en la alcaldía, le propone a Yankeler Hernández que se lance como candidato a la alcaldía de Albania, para continuar con el control.



Los contratos se realizaron entre la Alcaldía de Albania y Fundasec, contratista que fue elegido por su "basta experiencia en contratación de obras civiles". Posteriormente, se designó a un particular, que es este caso fue a Adolfo Carrillo, primo de Oneida Pinto, para realizar la ejecución de la obra.



Así mismo se dijo que Oneida "no solo incidió en la celebración sino también en la tramitación" en cuanto a los contratos.

Del monto total del contrato, el dinero que fue apropiado y no invertido en las obras de adoquines corresponde a 5981 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.



La fiscal añadió que través de peritajes se pudo incidir que sólo se llevó a cabo el 70 % de las obras.



Al inicio de la audiencia, el abogado Antonio Luis González planteó un conflicto de jurisprudencia, al argumentar que su defendida pertenece a la etnia Wayúu y que ellos son quienes deben juzgarla, pero el juez negó la solicitud por considerarla "inconducente e impertinente", porque las comunidad no ha demostrado la voluntad para ejercer la competencia en el caso.



