Atención: Fiscalía imputó a Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que formuló cargos en contra de Carlos Mario Marín, el actual alcalde de Manizales, por presuntas irregularidades en el nombramiento del contralor general de la ciudad.



El proceso por el delito de prevaricato por acción está en la Seccional Caldas, y también incluye a Julián Andrés Valencia, a quien solo le imputaron fraude procesal.



Esta lectura de cargos se desprende de una investigación que arrancó el 30 de diciembre de 2021, cuando el alcalde nombró como contralor general de Manizales de manera provisional a Valencia, debido a que para ese entonces el Concejo Municipal estaba de receso.



La #Fiscalía seccional #Caldas formuló cargos al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, por presuntas irregularidades en el nombramiento de contralor provisional. A Marín Correa se le imputó el delito de prevaricato por acción y a Julián Andrés Valencia, nombrado como… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 29, 2023

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales

"Presuntamente tampoco verificó el acuerdo 0764 de 2011 donde indica que es el Subcontralor quien reemplaza al Contralor cuando no haya uno en el cargo, bien sea de manera permanente o transitoria. Además, no habría tenido en cuenta el régimen de carrera de la Contraloria Municipal, en donde se dispone que quien debe reemplazar a los funcionarios de carrera debe ser un empleado que ostente esta condición o sea de libre nombramiento o remoción como lo era el subcontralor. Sin embargo, fue nombrado Valencia Valencia que estaba en provisionalidad", explicó la Fiscalía.



Por otro lado, supuestamente no se verificó que el contralor provisional contaba con una sentencia en la que estaba inhabilitado para ocupar dicho puesto, pues lo condenó un Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares a tres años y medio de prisión por los delitos de fraude procesal, falso testimonio, falsedad material en documento público y falsedad personal.



Manizales. Foto: Servicio Geológico Colombiano

"Es así, como se dio a conocer que el indiciado, al parecer, presentó como documento para tomar posesión del cargo la hoja de vida de la Función Pública, en donde habría manifestado presuntamente de manera falsa y bajo la gravedad de juramento que no se encontraba bajo causales de inhabilidad", añadieron en el comunicado.



Tras la lectura de cargos, ante el juez de control de garantías ninguno de los procesados aceptó cargos.



