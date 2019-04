Fiscalía imputará cargos por homicidio a cabo que disparó a ex-Farc

“Se trataría de un homicidio”: esa fue una de las primeras conclusiones a la que llegó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, frente a la muerte, en confusas circunstancias, de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las Farc, el lunes pasado en Convención, Norte de Santander. Aunque los hechos aún son materia de investigación, la Fiscalía anunció que presentará imputación de cargos ante un juez de control de garantías contra el cabo Daniel Eduardo Gómez por el delito de homicidio.

Y aunque “las razones circunstanciales de este presunto homicidio no se han logrado establecer aún”, según dijo Martínez, el dictamen de necropsia entregado por Medicina Legal a la Fiscalía “no coincide con el interrogatorio de indiciado” realizado a Gómez.



Según lo informó el Fiscal, el cuerpo de Torres presentaba “cuatro orificios de bala, y el dictamen establece que el impacto letal corresponde a una entrada de proyectil malar y nasal derecha que mantiene un tatuaje de pólvora”.

En una primera declaración el miércoles pasado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, había dicho que “se están terminando de recolectar las pruebas para cotejar la versión que da el cabo, a quien, según él, le trataron de arrebatar el fusil, y él, en el forcejeo, accionó el arma y dio muerte a esta persona integrante de las Farc”.



Ante las versiones que hablaban de un disparo en la cabeza, el ministro había dicho que “suena a que en una lucha cuerpo a cuerpo, los disparos son a muy corta distancia”.



Este lunes, en rueda de prensa, Botero aseguró que dichas declaraciones eran coincidentes “entre lo que había expresado el cabo Gómez tanto a sus superiores como a la Fiscalía General de la Nación”. Reiteró que la versión fue desvirtuada por los nuevos elementos de prueba.



“El Ministerio de Defensa dijo con toda transparencia que en ese momento venía advirtiendo que la investigación continuaría por parte de la Fiscalía y que prestaríamos toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. El Ejército continuará, si a ello hubiese lugar con las investigaciones de carácter administrativo y disciplinario”, manifestó Botero.



Desde el sábado, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, general Luis Villegas Muñoz, había atribuido la responsabilidad de la muerte de Torres al Ejército.



“No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas, y, por lo tanto, el comandante debía venir a poner la cara”, dijo Villegas en Convención, Norte de Santander, en medio de una comisión de Naciones Unidas y con varios congresistas presentes para verificar la situación tras la muerte del ex-Farc.



Villegas, quien ha sido mencionado en un proceso por ‘falsos positivos’, le pidió perdón a la comunidad por los hechos que rodearon la muerte del ex-Farc y por los que está siendo investigada una división del Ejército de la zona, conformada por 35 uniformados que vigilaban el oleoducto Caño Limón.



“Lo lamento en el alma. En nombre de los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debió haber pasado y no obedece a una acción militar”, dijo.



Y agregó: “Yo no soy quién para decir lo que pasó allí, pero les doy la tranquilidad de que yo no estoy en paz con lo que pasó, y tampoco voy a arropar con la cobija de la impunidad a las personas que lo hicieron. Aquí cada cual responde por lo que hace”.



Este lunes, el ministro de Defensa explicó que hasta el momento solo se tiene conocimiento de la participación del cabo Gómez, pero que en el transcurso de las investigaciones puede que “eventualmente resulte otra persona implicada”.

Los hechos se conocieron después de que miembros de la comunidad reportaron el lunes en la tarde la desaparición de Torres, de quien se perdió su rastro cuando se desplazaba en su moto para conseguir unas herramientas por una vía entre las veredas Campoalegre y Miraflores, en zona rural de Convención.



El cuerpo —que estaba enterrado en una fosa, según miembros de la junta de acción comunal de la región— fue encontrado por sus mismos vecinos, en una vereda cerca del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en donde él vivía. Según ellos, el Ejército se había negado a darles información de Torres, a quien, aseguran, encontraron con el cráneo destrozado por balas y con signos de tortura.



El Fiscal desmintió las versiones de que el exguerrillero hubiese sido castrado y explicó que lo que se encontró en el cuerpo de Torres fue una “esquirla a nivel genital”, derivada de uno de los cuatro disparos que recibió. Martínez manifestó que con la necropsia y los dictámenes de balística “apenas comienza la investigación”.



Frente al supuesto ocultamiento del cuerpo por los miembros del Ejército, Botero había dicho el miércoles que una vez se produjeron los disparos se acordonó el sitio “para garantizar que no hubiera manipulación alguna de unas eventuales pruebas que puedan servir para el futuro”. Ayer no se ahondó al respecto.



Se espera que en el transcurso de este lunes sea presentado ante el juez el cabo Gómez, quien tendría participación en la muerte del ex-Farc.



Al ser consultado por su posible renuncia tras las declaraciones que daban validez a la versión del cabo, el ministro Botero aseguró que “la oposición siempre va a pedir la renuncia mía, y quién sabe de cuántas personas más que están en el Gobierno. Yo no tengo por qué renunciar, no he estado incurso en ninguna investigación ni he obrado contrario a la ley (...) Reitero la versión que di, era la verdad en ese momento”.



JUSTICIA