Fiscalía imputará cargos al alcalde de Popayán por falsedad

EL TIEMPO conoció en la mañana de este miércoles que la Fiscalía General le imputará cargos por falsedad en documento público al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por haber ocultado información al diligenciar un documento a su ingreso a la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo.



El ente acusador gestionó ante el Consejo Superior de la Judicatura la solicitud de audiencia para realizarla en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.

La Fiscalía sustentará su acusación en el artículo 286 del Código Penal que señala: "El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones".



El alcalde asistió a una reunión, urgente, citada por el presidente Iván Duque a Palacio el 14 de marzo, precisamente para analizar y adoptar en conjunto con las autoridades locales y regionales un plan de contingencia por el brote de coronavirus.



Al ingreso a la Casa de Nariño los asistentes debían llenar un formulario donde se les pedía cierta información, entre ella, salidas al exterior. El alcalde López omitió reportar que hacía unos días había estado en Marruecos y había hecho escala en Madrid, uno de los focos de la infección del coronavirus.

De acuerdo con la información entregada por la Casa Militar, el alcalde al completar el formulario contesto de manera negativa que había estado en el exterior en los últimos 14 días.



En su defensa López argumentó que hizo mal las cuentas de su viaje - en el formulario se le preguntaba si había estado en el exterior en los últimos 14 días - "para mí habían pasado ya las dos semanas”, afirmó, al puntualizar que no tuvo "ninguna intención de evadir el protocolo”.



La situación de López se agravó al dar positivo para coronavirus, y al ser señalado de ser la fuente de contaminación de varios de los funcionarios que estuvieron en ese encuentro. Es más, el presidente Duque tuvo que realizare una prueba, que dio negativo para el virus.



El 19 de marzo el mandatario local público en sus redes sociales: “Acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba de coronavirus que me hice el pasado martes. El resultado dio positivo. Quiero señalar que algunas personas intentan ocultar estos resultados. Esa no es una actitud responsable ni seria. Todos debemos seguir un ejemplo: al primer síntoma que tengamos, debemos acudir a los centros médicos”.



JUSTICIA

En Twitter:@JusticiaET