Fiscalía imputa a la ausente fiscal Angélica Monsalve por el delito de concusión

En la mañana de este miércoles 29 de noviembre, el juez Eduardo Barrera declaró que no tiene razón la defensa de la fiscal Angélica Monsalve al indicar que la Fiscalía ha desplegado una persecución contra ella en el proceso penal que sigue en su contra.



Asimismo, el togado aceptó la solicitud del ente acusador de declarar en contumacia (persona ausente que no acata el llamado de la justicia) a la fiscal Monsalve, quien es acusada por el delito de concusión. "Se declarará a la ciudadana Angélica Monsalve en contumacia", leyó.



¿Qué significa esto?, que el proceso va a ser llevado en ausencia de la fiscal, debido a que faltó en varias ocasiones a las citas que le agendaron desde la Rama Judicial para que comparezca.

Miguel Ángel del Río. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Tras la decisión, Miguel Ángel del Río, defensor de la procesada, indicó que interpondrá el recurso de reposición, el cual pasó a explicar. Para él, no debe prosperar la contumacia debido a que se deben dar los tiempos para que se dé un pronunciamiento desde el ente acusador a una recusación al fiscal Francisco Barbosa que presentó Monsalve relacionada con este caso.



Y que además una relatora de Naciones Unidas pidió explicaciones sobre la supuesta persecución judicial a la funcionaria. No obstante, el juez declaró que no hubo suficientes razones para otorgar algún recurso a favor de la defensa.

La imputación

Los hechos jurídicamente relevantes que llevaron a la Fiscalía a solicitar la imputación por el delito de concusión contra la fiscal Angélica Monsalve tiene que ver con que supuestamente ella le pidió, a través del abogado Jimmy Forero, 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarrés, contra quien se lleva un proceso penal.



El 14 de junio de 2022, el abogado Forero citó a Manjarrés -a través del hijo- a un centro comercial de Bogotá para hablarle de un proceso que cursaba en su contra. La reunión no se dio ese día, pero sí después, cuando le dijo que venía de parte de Angélica Monsalve, y le preguntó a Martín Ricardo Manjarrés qué había pasado con el abogado que tenía asignado a su caso.

En contra de la fiscal Angélica Monsalve hay grabaciones como pruebas de la Fiscalía. Foto: Archivo particular

Días después, el 21 de junio de 2022, se volvieron a reunir en un hotel, y Forero le comentó que podían archivar el caso en la Fiscalía 414 Anticorrupción a cambio de una "gruesa suma de dinero, refiriéndose a esta como honorarios, que inicialmente fijó en 500 millones", a lo que Manjarrés dijo que necesitaba una constancia.



Ese tipo de beneficios a cambio de plata volvieron a tocarse en otra ocasión, tanto así que según la Fiscalía hasta pusieron en altavoz a Monsalve para hablar del tema y confirmar que era la fiscal la que sabía de ello. El investigado pidió un tiempo para pensarlo, pero en una nueva cita el abogado Forero al parecer le expresó que la fiscal estaba molesta porque no se había concretado el pago.

El recurso que no prosperó

El fiscal delegado en este caso expresó que no está de acuerdo con Del Río para que prospere una reposición, añadiendo que Monsalve siempre ha podido conocer los hechos que se le investigan, tanto así que la llamó a interrogatorio y no fue. Mientras que el procurador judicial asignado a este caso afirmó que "el Ministerio Público le solicita a su señoría que mantenga incólume su decisión de declarar la contumacia". Para este funcionario, es paradójico que la defensa critique la celeridad de este proceso, cuando a veces la crítica a nivel general es que toman mucho tiempo.



Marlon Díaz, como representante de víctimas, subrayó que la defensa no pudo derrumbar los argumentos del juez, pues solo se remitió a resaltar cosas que no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes. Además se preguntó por qué nuevamente no está presente en la diligencia la fiscal Monsalve.



Tras escucharlos, el juez concluyó que las palabras de la defensa "no tienen la entidad suficiente para mover el intelecto de este servidor, y preciso que esta decisión no ha sido producto del capricho".



Pero el abogado Miguel Ángel del Río sacó una nueva carta y elevó el recurso de queja, amparado según él en el artículo 179B de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, el juez le reiteró que no va a permitir que se le hagan imposiciones de recursos cuando la ley no lo permite.

Juez ordena llevar en contumacia proceso contra la fiscal Angélica Monsalve. Foto: Archivo particular

La penúltima cita

Durante la diligencia del lunes pasado, el delegado del ente acusador había señalado que se debía decretar la figura debido a que la funcionaria "ha sido renuente” y no ha comparecido a las cuatro diligencias a las que ha sido convocada para imputación de cargos en los últimos dos meses.



En efecto, la fiscal Monsalve es señalada de haberle pedido presuntamente dinero a una persona, a través de un tercero. Esto con el fin de direccionar ilegalmente una investigación que llevaba a cabo en su despacho, señalamientos que ha negado en diferentes oportunidades en redes sociales.



La defensa de la fiscal Monsalve es ejercida por el abogado Miguel Ángel del Río (en pantalla). Foto: Toma de pantalla

Su abogado, Miguel Ángel del Río, había señalado el lunes que la figura invocada contra su defendida no tiene cabida, toda vez que cada uno de los eventos a los que Monsalve ha sido llamada “ha estado muy pendiente”.



El penalista indicó en ese momento que no ve en las excusas expuestas por Monsalve “la rebeldía” de la que habla la Fiscalía, y calificó de “exótico” e “inusitado” las constantes citaciones, lo que se traduce como una “persecución” contra Monsalve.



Audiencia contra Angélica Monsalve. Foto: Toma de video.

Destacó también Del Río que le ha pedido al fiscal delegado del caso que, de mutuo acuerdo, lleguen “a una fecha para celebrar la audiencia”. Además, indicó que la ausencia de Monsalve en la diligencia del lunes pasado se debe a una cita médica que tenía programada.



