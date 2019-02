Fiscalía pide pena de 35 años de prisión contra Samuel Moreno

En los juzgados de Paloquemao el juez 11 penal del circuito de Paloquemao decidirá cuántos años pagará el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, contra quien leyó un sentido de fallo condenatorio el pasado 29 de enero.

Moreno Rojas fue condenado por los delitos de concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Esto, por hechos de corrupción en la entrega de contratos de malla vial en Bogotá, en lo que constituyó el carrusel de contratos.



En la audiencia, el órgano acusador le solicitó al juez que imponga una pena alta contra Moreno: "La Fiscalía General de la Nación solicita que se imponga la pena de 35 años de prisión y una multa de 6.000 salarios mínimos legales vigentes" dijo el fiscal encargado Jaime Castillo.



El ente acusador, también le solicitó al juez que le otorgue a Moreno Rojas la inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y afirmó que la pena debe cumplirse en establecimiento penitencial intramural.



Debe ir a la "cárcel la Picota de Bogotá en el pabellón de funcionarios públicos y no a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, que es donde se encuentra en este momento", concluyó el fiscal delegado en si intervención.



Así mismo, el apoderado de víctimas del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), David Grajales Marín, solicitó que se le imponga la máxima pena al exalcalde, debido a su participación en los delitos. "Se ve cómo logró, en determinado momento, manipular a todos los funcionarios", dijo Grajales.





"Por eso, su señoría, le exijo la máxima pena, porque estamos frente a la cabeza del servicio público distrital", le dijo al juez de Paloquemao y se sumó a la petición de la Fiscalía de recluirlo en una cárcel y otorgarle inhabilidad política.



La delegada del ministerio público, Sonia Gualdon, también pidió que se le dé una condena acorde al volumen de los delitos cometidos. "Es absolutamente evidente la magnitud de las conductas del señor Samuel Moreno, por eso no se puede partir de la pena mínima en los 4 delitos", dijo la funcionaría de la Procuraduría.



La defensa, realizada por Hernando Cucunuba, considera que se le han vulnerado los derechos a su defendido y que "no le fue otorgado el plazo razonable a Samuel Moreno Rojas para defenderse". Por eso solicita al juez encargado que se la aplique la pena mínima posible.



De igual forma, alega "una total disparidad entre el juzgado y la Fiscalía frente al caso", al mencionar que no se le ha permitido dar sus argumentos completos.



Por último, el defensor solicito que quién decida cuál será el centro de reclusión sea el Instituto Nacional Penitenciario.Esta es la segunda condena que se profiere contra Moreno, quien ya cumple una sentencia de 24 años de prisión por el 'carrusel' de ambulancias.



JUSTICIA