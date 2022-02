Una nueva decisión judicial sacude el proceso electoral colombiano.



Con el compromiso de que testifique contra otros supuestos implicados en el escándalo por contratos del relleno sanitario de Bucaramanga, entre ellos el exalcalde de esa ciudad y hoy aspirante presidencial Rodolfo Hernández Suárez, la Fiscalía General de la Nación le dio un principio de oportunidad a José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de la capital santandereana.



El testigo también declarará contra Luis Carlos Hernández Oliveros.



(Siga leyendo: Este es el hijo que enreda al exalcalde de Bucaramanga)

Él es el hijo de Rodolfo Hernández, que en 2019 fue grabado filtrando información privilegiada de la contratación municipal y que firmó un contrato para cobrar una millonaria comisión de éxito si la firma Vitalogic recibía el contrato de basuras a 10 años y por más de 750 mil millones de pesos.



Rodolfo Hernández había sido llamado a juicio en agosto pasado y siempre ha sostenido que su actuación frente al tema de las basuras en Bucaramanga fue transparente y buscando los mejores intereses de la ciudad.



(Vea también: ¿Qué le respondió Rodolfo Hernández a Paola Ochoa tras su renuncia?)



Barrera está procesado por 6 supuestos delitos relacionados con la entrega irregular de un contrato de estudios técnicos y legales para definir una salida a la crisis del relleno de El Carrasco, donde se disponen las basuras de Bucaramanga y otros municipios del departamento. El valor de ese contrato fue de 344 millones 950 mil pesos.



Denuncias en poder de la Fiscalía señalan que ese primer contrato sería clave para proceder luego con la supuesta asignación, por un millonario valor, del contrato para la disposición final de las basuras de la ciudad. Lo que dice ahora el antiguo subalterno de Hernández es que el entonces alcalde de Bucaramanga lo presionó para que la consultoría quedara en manos del proponente Jorge Hernán Alarcón Ayala, y que incluso hubo una reunión en casa de Hernández para que esto ocurriera.



(Además: Hernández propone crear 'ciudad cárcel' donde presos trabajen por su comida)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Hernández junto a su padre, el exalcalde Rodolfo Hernández. Foto: Archivo Particular

"Los pliegos de condiciones que se subieron en el mes de octubre del 2016, producto del acuerdo con Jorge Hernán Alarcón, fueron de mala calidad, ya que no cumplían con el objeto contractual, lo que a simple vista generaría la terminación del contrato con el consultor" -dice la Fiscalía en el documento conocido por EL TIEMPO- (...)



Y agrega: "A pesar de esto, el alcalde Rodolfo Hernández Suárez insistió en que no se terminara, causando con ello observaciones que denotaban la falta de estructuración y conocimiento jurídico, ambiental y financiero. Todo lo anterior se dio por la exigencia del alcalde, quien según el aspirante (al principio de oportunidad) los obligó a a contratar a un consultor que no cumplía con los requisitos para la envergadura del proyecto".



(Le recomendamos: 'Hay que poner a trabajar la gente, la gente no trabaja': Rodolfo Hernández)



La Fiscalía dio un plazo de un año para evaluar los resultados de la colaboración con la justicia del exgerente, quien el 4 de octubre pasado "se comprometió a servir como testigo de cargo contra varias personas: Rodolfo Hernández Suárez, Luis Carlos Hernández Oliveros, César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala y Rubén Enrique Vanegas", dice el documento.



Según la Fiscalía, Rodolfo Hernández, quien hoy aparece como segundo en las intenciones de voto de los colombianos, habría interferido ilegalmente en el proceso relacionado con el manejo de las basuras de la ciudad. Entre esas supuestas interferencias menciona que recibió directamente la propuesta del manejo global de las basuras de los proponentes José Manuel Hormaza y Florín Volcinschi; que habría direccionado la selección y contratación del consultor, y que "ejerció presión a la supervisora del contrato", a través de llamadas, para que le pagaran al contratista a pesar de los reparos sobre su trabajo.



(Lea también: Rodolfo Hernández denuncia amenazas de muerte en su contra)



Sobre el hijo de Rodolfo Hernández, la Fiscalía menciona los correos recibidos y enviados por él con información reservada sobre los contratos relacionados con el manejo de las basuras. Y afirma que el testigo demostrará, con las otras pruebas del caso, que fue determinante en "el contubernio que había para la adjudicación del contrato de la consultoría".



La Fiscalía también dice que el testigo será clave para "demostrar el interés que tenía el exalcalde" en los contratos relacionados con el millonario negocio del manejo de las basuras de la ciudad".

REDACCIÓN JUSTICIA

Otras noticias de Justicia:

- Exjefes de Farc se sostienen en rechazar cargos por esclavitud en secuestro



- Las verdades a medias de la ‘ley de choques de latas’



- Alias Otoniel pidió ser aceptado en la JEP y salpicó a militares