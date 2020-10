'Hubo intereses políticos de Andrade en adición Ocaña Gamarra'

Tras la adjudicación irregular de la vía Ocaña-Gamarra no solo hubo intereses económicos sino también políticos. Así lo señaló este miércoles la Fiscalía, durante los alegatos iniciales en el juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade.

En medio de la extensa exposición de la teoría del caso que hizo el ente acusador y que duró más de dos horas, el fiscal del caso dijo que una de las motivaciones de Andrade para participar en las irregularidades, que hacen parte del caso Odebrecht, era la posibilidad de lograr “una posición en el medio político, con posiciones a futuro” para llegar al Ministerio de Transporte “con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aquí se identificó entonces un interés político”.



Y luego señaló sobre las motivaciones: “autorizar una adición a una mega vía que sirvió para dar el visto bueno para que se adelantara la financiación de la campaña política de reelección Santos 2014-2018”.



Indicó que el senador Bernardo Elías Vidal conocido como 'ñoño Elías', también tenía el interés en la obra y el pago de sobornos para financiar su campaña política con el dinero de Odebrecht.



Igualmente señaló que el exsenador Otto Nicolás Bula tenía el interés de cumplirle a la multinacional del Brasil para que le transfirieran los recursos acordados por sus gestiones.



En ese mismo sentido, dijo el fiscal, se interesó el empresario Federico Gaviria para recibir pagos de Odebrecht. Así mismo el interés del exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, ahora testigo contra Andrade, y quien hizo parte de las reuniones en las que se habló de la obra



“Se cumple con el interés indebido de Odebrecht de obtener a cualquier costo la adición de la ruta Ocaña-Gamarra”, expresó el funcionario del ente acusador.



El fiscal añadió que en el juicio demostrará esas motivaciones y agregó: “fueron varios los intereses encontrados a través de la prueba”.



“Con estas actuaciones el señor Luis Fernando Andrade puso a disposición de los intereses políticos, económicos y corruptos la institución pública Agencia Nacional de Infraestructura y CorMagdalena”, cuestionó el fiscal.



El abogado suplente Héctor Hernando Escobar, defensor de Andrade, señaló que la Fiscalía no va a poder probar la teoría de su caso y cuestionó que el ente acusador incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio.



Añadió que su cliente no incurrió en irregularidades y que la multinacional Odebrecht logró llegar a funcionarios de la ANI como Juan Sebastián Correa, testigo contra Andrade, pero no al director de la entidad.



Escobar señaló que la mayor parte de la teoría de la Fiscalía está sostenida en testimonios de personas vinculadas el caso de corrupción y que recibieron beneficios judiciales del ente acusador y lograron conservar los recursos ilegales que obtuvieron con sus actuaciones.



Igualmente dijo que la obra era un plan de infraestructura nacional promovida por varios gobiernos y no una idea de Andrade. Dijo el abogado que el hombre de Odebrecht en la ANI no era Andrade sino su subalterno Juan Sebastián Correa

