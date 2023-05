Hacia las 9:30 de la mañana de este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a la rueda de prensa convocada para hablar de actividades relacionadas con el 'clan del Golfo', también conocido como 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (Agc).



En días pasados, este grupo armado al margen de la ley fue noticia porque hizo parte del rifirrafe entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente de la República, Gustavo Petro, quien solicitó que se investiguen los 200 homicidios denunciados que supuestamente tendrían como responsables al 'clan del Golfo'.



La rueda de prensa fue liderada por la vicefiscal Martha Mancera, acompañada de varios fiscales delegados, pues Barbosa se encuentra por fuera del país atendiendo labores de su cargo.



Mancera empezó diciendo que tanto ella como el fiscal general respetan los derechos humanos, y se refirió al numeral sexto del artículo 251 de la Constitución Política, en el que se menciona el deber de suministrar información al Gobierno Nacional en lo relacionado a situaciones de orden público que afecten al país.



Y resaltó: "Esto lo hacemos no por petición de una persona determinada, sino por la responsabilidad que tenemos con el país de no dejar confundir ni dejar en el escenario cosas que no son ciertas. Es un deber de la Fiscalía, por eso tenemos un punto de partida que es de interés general".



En ese orden de ideas, la vicefiscal indicó que la información sobre el 'clan del Golfo' que tiene el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre procedimientos de allanamientos, se ha dado siguiendo el orden de cada fiscal, añadiendo que las capturas se solicitan ante jueces de control de garantías.



"Todas las semanas enviamos un pequeño resumen de los homicidios perpetrados en Colombia, frente a tres ejes temáticos priorizados por la Fiscalía: feminicidio, homicidio rural con homicidio urbano, el porcentaje de esclarecimiento y, por supuesto, dos tipos penales que nos tienen muy preocupados: extorsión y desplazamiento forzado", dijo Mancera.



Así las cosas, sin mencionar a Petro —quien pidió esclarecer lo sucedido—, la funcionaria afirmó: "Es falso que dentro de la investigación se hayan producido 200 asesinatos, no es cierto, y voy a respaldar la hipótesis que la Fiscalía les está diciendo a los colombianos con la siguiente información".



Según Mancera, la investigación nació en 2008 por una fuente no formal que entregó datos para orientar la investigación sobre personas que estaban dedicadas a la extorsión. "Se inicia la investigación con la práctica que es usual cuando estamos al frente de una organización al margen de la ley, intervenir celulares bajo la óptica de la legalidad", añadió la vicefiscal.

Fiscal Daniel Hernández en rueda de prensa. Foto: Archivo particular

Desde 2008 a 2010 se designaron entonces analistas de escucha a esas comunicaciones

—la última fue en 2010—, sobre las cuales partió la entidad para hacer el balance de este miércoles. Así las cosas, para Mancera el modus operandi en este caso solamente ha podido averiguarse hasta ese año.



"En 2020, el mismo investigador analista de las comunicaciones se acerca al fiscal Daniel Hernández para indicarle dos cosas: que dentro de la investigación había suficiencia probatoria contra una organización criminal. Y que los cinco fiscales antecesores no habían tomado decisiones con las pruebas que él creía que tenían dentro del proceso".



Después, el 25 de agosto de 2021, el mismo investigador solicitó su traslado por motivos personales, y a partir de ahí fue que se le enviaron chats al fiscal Hernández reportando varios homicidios, pero de 2020 y 2021.



"En este caso, la Fiscalía respeta el debido proceso, a las víctimas y la autonomía de los fiscales. Ahora, si los cinco fiscales que tuvieron este caso y si el fiscal actual han infringido la ley, como lo dice el Código Penal se les iniciará la investigación, pero con hechos concretos, bien sea por prevaricato por acción o fraude".



Al cierre de este punto, Mancera dejó claro que la investigación entre 2008 y 2010 no se ha cerrado, recordando que siempre estarán dispuestos a entregar información al Ejecutivo.

Los chats y golpes al clan

En el segundo tema relacionado al 'clan del Golfo', la vicefiscal dijo que en los chats que le enviaron a Daniel Hernández se ve que el investigador reportó 21 víctimas entre 2020 y 2022, 18 en Magdalena y tres en Antioquia. Por eso, resaltó que en este evento concreto está resuelto el 57 por ciento de lo que le envió el investigador al fiscal delegado.



Después de ello, pasó a hablar en términos generales del 'clan del Golfo' y las afectaciones que ha logrado el ente acusador desde que llegó Francisco Barbosa a su cargo, en febrero de 2020.

Capturas de presuntos integrantes del 'clan del Golfo'. Foto: Cortesía Gaula Bolívar

Para esa fecha, el jefe del ente acuasor recibió 56.401 hechos para imputación de cargos, y por eso se creó una metodología especial para el grupo bajo el mando de Jobanis de Jesús Ávila, alias Javier o Chiquito Malo, dirigada a proyectos de defensores humanos, homicidios colectivos y atacar las finanzas del clan. A raíz de ello abrieron 260 investigaciones, que han dejado en estos más de tres años 2.272 integrantes de las Agc capturados, siendo 369 cabecillas.



Por otro lado, frente a las masacres —consideradas por la Fiscalía como los asesinatos de cuatro o más personas—, la vicefiscal dijo que han subido en un 65 por ciento comparado con el año pasado, pues hay 152 víctimas en 2023, cuando en el mismo periodo de 2022 hubo 92.

