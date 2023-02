Desde Antioquia, el fiscal general, Francisco Barbosa, le confirmó a EL TIEMPO que inició una investigación penal contra el juez que liberó a Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata, por el delito de prevaricato por acción.



El despacho que le otorgó dicho beneficio a esta persona condenada a 29 años por el homicidio de un periodista, es el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que la dio "hasta que se desempeñen las labores como facilitador de paz, conforme a las razones expuestas".



Según el jefe del ente acusador, “la paz total no puede ser una paz tramposa ni de espaldas al país”. En ese sentido, criticó que en la norma que sacó el Gobierno para nombrarlo como facilitador de paz, no dice a quién representa el liberado, ni a cuál grupo criminal pertenece.



Ante la noticia de este miércoles, el Gobierno Nacional indicó que le pedirá al juez investigado que revoque la decisión, "ya que no está fundamentada en las leyes vigentes".



Además, Barbosa sostuvo que en ninguna parte de la Constitución existe una figura para este tipo de detenidos, pues el camino para ellos es el sometimiento a la justicia, tesis que el fiscal mantiene como única vía para la negociación con grupos criminales.



Por eso, la postura de la Fiscalía es que "apoya la posibilidad de llegar a acuerdos de paz, pero no puede ser producto de una paz simulada”, le indicó el fiscal a este medio.



Es de resaltar, que en este tipo de procesos ante jueces de ejecución de penas, el ente acusador no hace parte del proceso. Sin embargo, Barbosa dio a conocer que si hubiera sido parte, en su posición se hubiera opuesto.



