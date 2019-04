Fiscalía desmiente a Gustavo Moreno en caso del 'Cartel de la Toga'

La Fiscalía General aseguró que no es cierto que el ente acusador no esté tramitando la solicitud de prorrogar por un año más el principio de oportunidad que se le concedió al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno -extraditado a Estados Unidos- para que siga colaborando con información en las investigaciones por el caso del 'Cartel de la Toga'.

Estas afirmaciones de la Fiscalía se dan luego de que Moreno le envió una carta al presidente Iván Duque y al procurador Fernando Carrillo en la que asegura que es necesario que se le prorrogue por un año más el principio de oportunidad para que siga entregando información sobre los hechos de corrupción en la Rama Judicial.



Moreno dijo en su carta que la Fiscalía aún no ha pedido la audiencia para prorrogarle ese beneficio judicial y que, si no se mantiene el principio de oportunidad, supuestamente van a prescribir varios de los hechos investigados del 'Cartel de la Toga', y su testimonio no podrá ser usado contra implicados en esa red de corrupción que beneficiaba a aforados en sus investigaciones en la Corte, a cambio de sumas de dinero.



Contrario a lo que dice Moreno, la Fiscalía afirma que el pasado 9 de abril el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el proceso en su contra radicó la solicitud de prórroga del principio de oportunidad ante el Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa, adscrito al despacho del Fiscal General.

Por eso la Fiscalía afirma que sí se le está dando trámite a la prórroga del principio de oportunidad. También afirmó que no es cierto que los términos estén por vencerse, pues el mecanismo de colaboración de Moreno está vigente hasta el próximo 18 de mayo, lo que indica que aún se cuenta con casi un mes para decidir sobre la ampliación de su colaboración.



"El estudio de la prórroga a dicho principio de oportunidad aún se encuentra dentro del término legal y en las próximas semanas se dará a conocer la decisión", indicó la Fiscalía.



El órgano acusador aseguró que los hechos por los que en mayo del año pasado se suspendió la acción penal contra Gustavo Moreno están relacionados con los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada, ocurridos entre los años 2012 y 2016, cuando era abogado litigante.



A cambio de ese beneficio judicial, debe entregar información para llegar a otros funcionarios públicos y abogados que hicieron parte del 'Cartel de la Toga'.



JUSTICIA