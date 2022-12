En la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia por una presunta irregularidad en la licitación de un millonario contrato para prestar el servicio de seguridad informática en el ente acusador.



El oficio de 13 páginas, que podría derivar en un nuevo escándalo en la contratación estatal, fue enviado al Director de Atención al Usuario de la Fiscalía, y habla de la presunta falsedad en un documento presentado por una Unión Temporal, en aras de quedarse con la contratación que supera los 179.563 millones de pesos.



La denuncia fue interpuesta internamente, desde la Subdirección de Gestión Contractual y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y nace de la publicación de la convocatoria pública abierta el pasado 2 de septiembre con el objetivo de prestar servicios de telecomunicaciones de red corporativa Wan-lan, seguridad informática y videoconferencia para la Fiscalía.



En el oficio se lee que la UT Conecta 2022 no está habilitada para presentarse a licitaciones por no contar con todos los avales. Esta Unión Temporal, según la denuncia, esta pretendería acreditar que cumplía con especificaciones técnicas mediante una especificación de LG Business.



Esa grave inconsistencia fue advertida por la UT Fiscalía Seguridad Integral, otra participante en el proceso que, de hecho, también aparece mencionada en la denuncia.



En el quinto punto del documento se lee que "según el informe de verificación de requisitos habilitantes, los proponentes UT Seguridad Integral se encuentra no habilitado; UT Conecta 2022 se encuentra no habilitado; y YAK TIL se encuentra rechazado".



