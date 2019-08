Fiscalía dice que nunca ha faltado en caso de exmagistrado Ricaurte

Luego de que en las últimas horas quedara libre el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, la Fiscalía informó que las demoras en el proceso, que ocasionaron la libertad por vencimiento de términos de Ricaurte, nunca han sido culpa del ente acusador.



El juez 29 consideró que habían pasado más de 240 días desde la detención del exmagistrado y que no había iniciado el juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información y tráfico de influencias.

En repetidas ocasiones y audiencias la Fiscalía dijo que desde la defensa del exmagistrado se estaban generando dilaciones innecesarias en el caso. De hecho, el 17 de mayo pasado, otro juez de Paloquemao le había negado la libertad a Ricaurte y la Fiscalía argumentó que no había iniciado el juicio por las dilaciones de la defensa del expresidente de la Corte Suprema.



El ente acusador informó que entre el 22 y 23 de septiembre del 2017, se realizó la legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento a Ricaurte, y que quince días antes del vencimiento del término legal, el 12 de diciembre de 2017, presentó el escrito de acusación.



"A partir de la última fecha mencionada, la Fiscalía ha asistido a todas las audiencias programadas, no ha solicitado ningún aplazamiento, no ha interpuesto ningún recurso autónomo, sus intervenciones han sido breves. Ni un solo día de demora le es atribuible", dijo el ente acusador.



Por su parte, si bien Ricaurte estará libre, seguirá vinculado al proceso penal y una vez termine la etapa de presentación de testigos y evidencias que serán usados en el juicio, comenzará el juicio.



El extogado es señalado de hacer parte de la red a la que pertenecía el cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, quien a cambio de dinero habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET