Este lunes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que debido a presuntos hechos de corrupción relacionados a la contratación del Metro de Bogotá, se compulsaron dos compulsas de copia ante la Corte Suprema de Justicia.

"Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en el marco de sus competencias, una vez tuvo conocimiento a través de los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación que adelantaba, sobre hechos que podrían constituir algún delito, realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes", explicó el ente acusador.



La decisión partió de un artículo publicado por la revista Semana, en el cual se hizo mención a posibles hechos de corrupción,y a conversaciones entre dos personas, entre ellas un exfuncionario del Ministerio de Transporte llamado José Joaquín Silva Ardila, y un chino que aparece con el nombre de William o Dong.



Metro de Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Según la publicación, en las charlas entre ellos se habla de supuestas entregas de plata por más de 10.000 millones de pesos, se los cuales 6.000 millones habrían ido dirigidos “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra de los bogotanos.



En esa línea, la primera compulsa de copias de la Fiscalía fue hacia la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la cual se encarga de investigar a aforados. La segunda orden fue dirigida a la delegada ante la Corte, dependencia en la que se buscará establecer si funcionarios de la Alcaldía de Bogotá incurrieron en delitos.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López contestó a través de la red social X que ella no ha cedido "y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia”.



Mientras que el Distrito explicó que el contrato de concesión No.163 para la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro fue adjudicado del 16 de octubre de 2019, y se firmó el 27 de noviembre de ese mismo año, durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa: “Dicho proceso contractual, resultado de una licitación pública internacional, ha sido ampliamente supervisado y verificado por instancias de control nacional y de transparencia de la banca multilateral”.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

