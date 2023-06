Este viernes se conoció que la Fiscalía General de la Nación citará a interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía, implicados en la interceptación ilegal que se les hizo a dos extrabajadoras de la saliente jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia.



El anuncio del ente acusador se dio luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, indicó el jueves que los celulares de las señoras Marelbys Meza y Fabiola fueron interceptados ilegalmente, haciéndolas pasar en un informe de Policía Judicial de la Dijín como fichas clave de alias Siopas, quien para enero de este año era un cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'clan del Golfo'.

Francisco Barbosa en rueda de prensa. Foto: Fiscalía

Las dos mujeres fueron extrabajadoras de Sarabia, y para rastrear sus llamadas las hicieron pasar como alias La Cocinera (Marelbys) y alias La Madrina (Fabiola), cuando en realidad contra la primera se había abierto una noticia criminal por la denuncia que a finales de enero radicó Sarabia, a quien le robaron una maleta con miles de dólares en su interior.



Al parecer, detrás de esas interceptaciones ilegales que duraron 10 días según la Fiscalía, estuvieron uniformados de la Policía, por lo que se tomó la determinación de llamar a cuatro personas para establecer qué ocurrió exactamente. Una de ellas es analista de comunicaciones, y las otras son investigadoras de la Fuerza Pública.



Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

"En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, el pasado 1 de junio compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción por las presuntas irregularidades que se advirtieron en el trámite y realización de interceptaciones de comunicaciones relacionadas en el caso de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres", documentó el ente acusador.



Luego de este escándalo, que además tiene el capítulo de la prueba de polígrafo a la que fue llevada la exniñera Meza, el presidente Gustavo Petro decidió este miércoles al mediodía no contar más en su Gobierno con Sarabia y con Armando Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela.



"Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno", aseguró el jefe de Estado durante una ceremonia de ascensos de oficiales, añadiendo que la decisión se da para que "desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros".

