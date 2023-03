Este martes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, volvió a referirse a la llegada de la condenada Aida Merlano Rebolledo, quien fue deportada desde Venezuela la semana pasada.



En relación a lo que él tildó como un "espectáculo grotesco" por la forma en que fue recibida la excongresista, Barbosa dijo que citará a una reunión al director de la Policía, general Henry Sanabria, para que le dé una explicación de por qué se procedió así.



Para el fiscal, había que tener en cuenta que la barranquillera era una prófuga de la justicia que tiene dos condenas encima de la Corte Suprema por corrupción al sufragante y violación de topes electorales.



En ese orden de ideas, resaltó que el trato que le dieron los uniformados de la Policía a su llegada a Bogotá fue inusual. Primero porque la exrepresentante a la Cámara llegó en un avión privado de PDVSA, con accesorios de lujo, sin esposas y fue saludada por la directora de la Dijín, Olga Salazar.



Con la oficial, el fiscal contó en Blu Radio que habló el viernes pasado, y que ella le manifestó que su intención no era hacer algo indebido. Por eso, indicó que quiere escuchar al jefe de la Policía Nacional -no dentro del marco de alguna actuación judicial- para que indique por qué se le permitió a Merlano hacer declaraciones públicas en las que arremetió contra la justicia, en especial contra la Fiscalía.



Ante esa controversia, Sanabria explicó esta mañana que "lo cortés no quita lo valiente. Cuando llega la señora Merlano, la directora de la Dijín la recibe, ella le extiende la mano y la general no puede dejarla con la mano extendida".



Además, en la discordia ambos altos funcionarios trajeron a colación la Constitución Política de 1991. El director de la Policía dijo que el Artículo 20 autoriza el derecho de todo colombiano a informar y a ser informado; mientras que Barbosa, como jefe de la Policía Judicial del país, lo invitó a leer el Artículo 250, que habla de las competencias que tiene la Fiscalía.



La citación para la reunión con Sanabria sería para este mismo martes, aunque no se conoce ni la hora ni el lugar.



Carlos López

