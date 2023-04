El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció este viernes una nueva citación al ministro de Defensa, Iván Velásquez. El jefe de dicha cartera fue llamado a declarar esta semana por el asesinato de 10 militares en el Catatumbo, y ahora el ente acusador busca una respuesta a un presunto sobrecosto en un contrato.



El llamado se debe a la compra de carros 8x8 para el Ejército Nacional, en la cual se habría dado un costo irregular que será averiguado que busca ser establecido por las autoridades, por eso el llamado de Barbosa.

En foro de EL TIEMPO, presidente del Congreso, fiscal, procuradora y minjusticia discuten el proyecto. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

"La Fiscalía General de la Nación luego de haber recogido algunos elementos materiales y al mismo tiempo de una publicación que se dio en un medio sobre los posibles sobrecostos de un contrato de vehículos de guerra por parte del Ministerio, posibles hechos de corrupción, ha tomado la determinación de citar a declarar bajo gravedad de juramento a varios funcionarios de ese ministerio, entre ellos el señor ministro de Defensa", contó el fiscal, quien fue este 28 de abril a la Universidad de Harvard como conferencista principal.



En el presunto escándalo de corrupción hay de por medio 17 millones de dólares que valió el contrato, el cual contempla la entrega de estos vehículos hasta el año 2032.



Sobre la presunta presión que recibió un periodista que documentó este caso, el fiscal dijo que de comprobarse eso, sería algo muy grave, pues no se le puede exigir a un reportero firmar documentos de confidencialidad.



Por este caso, el Ministerio de Defensa se pronunció esta semana diciendo que revisó y no hay ninguna contratación irregular, no obstante, Velásquez solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría para dar con alguna falla en el contrato para los carros del Ejército.

