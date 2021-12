Este martes, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles sobre una investigación adelantada tras recibir denuncias de la comunidad sobre una red comercializadora de carne de caballo y bovino que operaba en el Eje Cafetero.

La entidad, que trabajó de manera articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, logró identificar a los responsables y el lugar en el que realizaban la comercialización de este producto, que era utilizado en fábricas de empanadas y establecimientos ubicados en Risaralda y departamentos aledaños.



(Leer más: Se conocen nuevos detalles sobre el asesinato de Lucas Villa).



En medio de las labores investigativas, se constató que la carne era procesada en pésimas condiciones de higiene y salubridad, por lo que representaba un riesgo no solamente para quienes la consumían sino también para los habitantes que podían llegar a percibir los malos olores procedentes del matadero.



El lugar en el que sacrificaban a los animales era una finca ubicada en la vereda El Chocho, en zona rural de Pereira, de acuerdo con el boletín compartido por la Fiscalía.



Allí se encontraron animales enfermos, fracturados y en mal estado físico, algunos incluso fallecieron en el lugar. De acuerdo con la entidad, los animales eran adquiridos en distintos puntos del país.

En el curso de la investigación, realizada de manera articulada con @CarabinerosCol, se realizaron, por lo menos, tres operativos contra la organización delictiva. En los procedimientos fueron detectados vehículos que transportaban carne y se inspeccionó el matadero clandestino. pic.twitter.com/JMEDcMIiAF — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 7, 2021

(Siga leyendo: Tres mujeres denuncian por agresiones físicas al cirujano Antonio Figueredo).



También se conoció que la carne no tenía métodos de enfriamiento, por lo que no conservaba la cadena de frío al momento de ser entregada y transportada. Esto representaba un mayor riesgo para la salud de los ciudadanos.



“Los cálculos preliminares indican que la red delictiva que estaría involucrada en este andamiaje ilegal habría comercializado, aproximadamente, 60 toneladas de carne de caballo y bovino, entre 2020 y 2021”, compartió la Fiscalía en sus canales de comunicación.



En medio del operativo en Pereira, se dio captura a ocho presuntos responsables que integraban el grupo ilegal, a los que se les imputaron los cargos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y daño a los recursos naturales.



Sin embargo, los siete hombres y una mujer no aceptaron los cargos en su contra.

Más noticias:

Fiscalía de Brasil pide prescripción de un caso que llevó a Lula a prisión

Un colombiano fue víctima de agresión homófoba en España

Tras muerte de Mauricio Leal, empleados migran a otra peluquería

Así fue el millonario robo cometido en una iglesia de Barranquilla

¡Alerta! No paran las estafas a través de comunicaciones falsas en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO