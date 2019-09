Fiscalía captura al subcontralor de Antioquia por corrupción

La Fiscalía capturó este lunes en el aeropuerto de Rionegro al subcontralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo, justo cuando regresaba al país desde Estados Unidos.



Naranjo, investigado por hechos de corrupción en la Contraloría del departamento, fue capturado en compañía de su esposa María Elena Escobar.

La orden de captura en su contra estaba vigente desde hace dos semanas cuando se reveló una red de corrupción que operaba desde la Contraloría de Antioquia. Su captura no se había hecho efectiva ya que se encontraba en Estados Unidos, por lo que las autoridades no descartaban elevar una circular roja a Interpol si Naranjo no regresaba.



(Le puede interesar: La mansión y los carros lujosos que enredan al contralor de Antioquia)



La Fiscalía asegura que Naranjo era cercano a los alcaldes de Jardín y La Pintada, así como al gerente del hospital de Copacabana, a quienes había favorecido en auditorías fiscales a cambio de contratos y favores políticos.



El alcalde de La Pintada César Augusto Zapata, a quien en este proceso ya le imputaron cargos, según la Fiscalía, celebró nueve contratos por más de 190 millones de pesos con dos empresas de la familia del subcontralor: una que estaba a nombre de su hija y otra a nombre de su esposa.

A finales de agosto pasado la Fiscalía le imputó cargos a 10 personas vinculadas en la supuesta red de corrupción que operaba en la Contraloría territorial del departamentos, y que se encargaba supuestamente de manipular los hallazgos que se obtenían en las auditorías para minimizar su gravedad.



Entre los vinculados a este proceso está el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga. En la imputación de hace dos semanas, la Fiscalía reveló que Zuluaga y el subcontralor Naranjo supuestamente eran cercanos a la alcaldesa de San Carlos (Antioquia), Luz Marina Marín y a su esposo Juan Alberto García, exalcalde del municipio.



(Lea también: Revelan audio de contralor de Antioquia que salpica a gobernador)



Según las investigaciones, Zuluaga y Naranjo hicieron auditorías favorables para la gestión del 2017 y el 2018 de la alcaldesa de San Carlos. Y en enero del 2018, tanto el Contralor, Subcontralor y la alcaldesa constituyeron una sociedad minera identificada como mina Calizas Portugal S.A.S.



La defensa de Naranjo aseguró en un comunicado que el subcontralor de Antioquia se puso a disposición de la Fiscalía al regresar de vacaciones "para atender las audiencias públicas y demostrar su inocencia respecto a los hechos materia de persecución judicial".



JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA