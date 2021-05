Fiscalía captura a 4 personas por vandalismo e incauta tres vehículos

El fiscal Francisco Barbosa Delgado, acompañado del director de la Policía Nacional General Jorge Luis Vargas Valencia; y el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás

García Bustos, anunció la captura y judicialización de cuatro personas que son investigadas por su presunta responsabilidad en los actos vandálicos que se presentaron en ese sitio el pasado 3 de mayo.

“Queremos decirle a la opinión pública lo siguiente, en este punto, en el punto donde fue vandalizado, que hemos capturado y judicializado a los cuatro presuntos responsables del incendio y saqueo en este peaje ubicado en la vía de Sibaté, que conduce a Fusagasugá”, señaló el Fiscal General.



Añadió que por cuenta del material de prueba, la evidencia física y los videos de las cámaras de seguridad, se pudo establecer que los hoy procesados habrían llegado al lugar, intimidaron al personal de la concesión vial, prendieron fuego a las casetas de recaudo y hurtaron varios elementos de valor de las taquillas.

Los presuntos responsables del incendio y el saqueo fueron capturados en una acción

conjunta del CTI de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Sibaté.



Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con incendio y daño en bien ajeno agravado. Los cargos no fueron aceptados.



Los afectados con la decisión son: Andrés Felipe Pérez Landinez, Jefferson Steven Martínez Prieto, Omar Fernando Farías Bello y Johan Esteban Zúñiga Muñoz.

El fiscal hizo el anuncio en Sibaté. Foto: Fiscalía.

“Es importante decir, y este es un mensaje también para aquellos que utilizan los bienes en la ejecución de conductas criminales, que durante las audiencias fue avalada la incautación con fines de comiso de tres vehículos entre ellos un furgón utilizados para la comisión de los actos vandálicos. La Fiscalía reitera que bienes que sean utilizados para cometer delitos serán afectados con los mecanismos que tiene a disposición por la ley”, advirtió el Fiscal Barbosa.



En este sentido, anunció que se solicitará la suspensión del poder dispositivo, “Es decir, que no se podrán ni vender, ni negociar esos bienes y se impondrán medidas con fines de comiso ante un juez de garantías y la Fiscalía de ahora en adelante administrará esos bienes hasta que exista una sentencia judicial” aclaró el Fiscal General.



Los carros pasarían a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)



“Este es un hecho concreto de resultados a pocos días de haberse cometidos los hechos. Aquí no puede permitirse, desde ningún punto de vista, que se pretenda a través de la delincuencia y de la vandalización pensar que la judicialización se detuvo en Colombia y que mientras existan este tipo de cosas la Fiscalía no va a actuar”, finalizó Barbosa.

