Testigo estrella de la Fiscalía en crimen de Marcelo Pecci será acusado por dos cargos

En la mañana de este viernes 19 de enero, se llevó a cabo una audiencia en el proceso contra Francisco Luis Correa Galeano, confeso autor y principal testigo del crimen del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci.



La diligencia se cumplió en el juzgado cuarto del circuito de Cartagena y en su intervención, el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, anunció la construcción de un preacuerdo con Correa, por los delitos de amenaza y porte ilegal de armas.

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Archivo particular

Correa, que negoció con la Fiscalía y se convirtió en testigo, recibió un principio de oportunidad por el delito de homicidio y por tanto no será procesado por ese cargo, siempre y cuando cumpla con sus compromisos de colaboración judicial.



Sin embargo, en su intervención, el fiscal dijo que será acusado por otros dos cargos que no entraron en el principio de oportunidad, es decir los de amenaza (a un juez y una fisca) y porte ilegal de armas.



“No lo vamos a exonerar, no le vamos a perdonar lo que el señor Francisco Correa hizo, antes por el contrario, este criminal deberá responder por los hechos aquí sucedidos. Si bien es cierto que se le dio la aplicación del principio de oportunidad por el cargo más grave que nos llevó a ponderar una justicia y reparación real y queda respondiendo por amenaza a dos servidores públicos”, dijo el fiscal Burgos en su intervención.

Francisco Correa durante la audiencia. Foto: Toma de video

Por lo anterior, el delegado de la Fiscalía solicitó al juez la suspensión de la acción penal por el término de un año en el cuerpo del principio de oportunidad.



Por los dos delitos que será acusado se trabaja en un preacuerdo que terminará en una condena aunque se le daría una rebaja en la pena por aceptación de esos cargos.



“Si se incumple algunos de los compromisos Francisco Correa deberá responder también por el delito de homicidio agravado en contra del Fiscal Pecci, por lo que perdería el beneficio”, dijo Burgos.

Sobre las 9:15 de la mañana suspendió la audiencia y señaló que en los próximos días se anunciará la fecha para el inicio de la audiencia preparatoria de juicio.

