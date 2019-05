Hay 2.311 terceros civiles que tuvieron relación con el conflicto

Después de un barrido sobre las peticiones de investigación provenientes de Justicia y Paz, el modelo de justicia transicional aplicado principalmente a los exparamilitares, la Fiscalía encontró que existen 2.311 terceros civiles relacionados con hechos del conflicto.

La Fiscalía explica que analizó en total 16.772 compulsas de copias de esa justicia con el fin de judicializar a terceros y agentes del Estado no combatientes que habrían financiado y auspiciado el conflicto.



Esto, dice la Fiscalía, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que los terceros son sujetos de la justicia ordinaria y no de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos terceros vinculados al conflicto, de acuerdo con el alto tribunal, solo pueden acudir de manera voluntaria a la JEP. Al menos unos 400 particulares, incluyendo exfuncionarios, han pedido cupo en esa justicia.



Estos terceros son empresarios, comerciantes, profesionales y

empresas de distintas actividades económicas, con énfasis en los sectores

ganadero, agropecuario y de hidrocarburos.



El ente acusador señaló que dispuso de un equipo especializado para hacer un inventario detallado de las compulsas de copias efectuadas por Justicia y Paz que reposan en la entidad y que vincularían a terceros civiles a los diferentes hechos ilícitos asociados al conflicto.



Ese barrido, que hicieron 50 investigadores y analistas de la Dirección de Apoyo a la

Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Justicia

Transicional, duró dos años.



Esas 16.772 compulsas de copias de Justicia y Paz son producto de las versiones libres recibidas en los procesos contra paramilitares, pero no se sabe qué tan avanzadas van esas investigaciones. En estas, además de vincular a terceros civiles, también vinculan a 1.835 agentes de Estado no combatientes y 1.417 agentes del Estado combatientes, es decir, miembros de la Fuerza Pública.



Los agentes del Estado no combatientes hacen referencia a alcaldes, gobernadores, jueces, magistrados, fiscales, congresistas, diputados y concejales.



Estas personas, de acuerdo con la Fiscalía, habrían auspiciado el conflicto armado y están vinculadas a diferentes procesos. Entre estas compulsas, si bien vienen en su mayoría de Justicia y Paz, hay 310 procesos que llegaron de otras instancias distintas a esa justicia.



