La Fiscalía General acusará formalmente el próximo miércoles 18 de enero a las 8:00am ante un juez de conocimiento a Jhon Freddy Burbano Ortega por el delito de homicidio con dolo eventual, luego de que una juez de control de garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento, ya que consideró que el ente acusador se equivocó en la manera de argumentar la necesidad de imponerle privación de la liberad al acusado.



Cabe recordar que Freddy Burbano es señalado de estar involucrado en el accidente de tránsito en el que murió la joven Karen Molina, de 22 años, y donde dos personas más resultaron lesionadas.



La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado 39 penal del circuito, en el cual iniciará la primera audiencia de acusación contra Burbano.



Los hechos por los que se le señala tienen lugar el 9 de julio de 2022, en el que fue protagonista de un accidente de tránsito en la calle 13 con carrera 39, en el barrio Pensilvania, localidad de Puente Aranda.



Allí, Burbano se desplazaba en su carro, presuntamente en estado de embriaguez y a alta velocidad, cuando en una intersección se estrelló contra un taxi, hecho que dejó dos personas heridas y una fallecida.

Así quedó el taxi en el que iba Karen Molina en la madrugada del 9 de julio. Foto: Archivo particular

Frente al accidente, la Fiscalía ha señalado que una patrullera se dirigió al lugar al escuchar el choque y encontró a Burbano con aliento alcohólico y que, presuntamente, tendría en su carro una lata de cerveza. Además, el ente acusador dijo que el acusado se negó a hacerse una prueba de alcoholemia por los patrulleros.



Por su parte, la defensa de Burbano se ha negado a estas acusaciones al decir que el artista no se encontraba en estado de embriaguez y tampoco fue el responsable del accidente, ya que el taxi se habría pasado el semáforo en rojo.



“La Fiscalía no acreditó que mi representado hubiese estado bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y de eso no hay ni un solo elemento material probatorio que así lo acredite", dijo en su momento el abogado, Miguel Morales.



Luego del siniestro, Burbano fue trasladado a una URI de Puente Aranda, en la que estuvo recluido durante cuatro días hasta que el juez de control de garantías negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.



En esta diligencia, Morales argumentó que su cliente tenía hijos menores de edad que dependían económicamente de él y defendió su libertad mientras avanza la investigación correspondiente.



La juez decidió otorgarle la libertad ya que "no se cumple con la carga argumentativa por parte de la Fiscalía, y eso es lo que lleva a esta funcionaria a no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, por cuanto no se reunieron los requisitos establecidos en la norma conforme quedó analizado por este despacho", señaló.



Sin embargo, la juez también dijo que existía inferencia para decir que Burbano habría cometió el delito imputado al haber conducido presuntamente en estado de embriaguez y superando los niveles de velocidad de 50 kilómetros por hora.



Pese a ello, reiteró en su momento que la manera en la que el delegado de la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento fue equivocada, y omitió argumentos que habrían permitido que se dictara la privación de la libertad.



